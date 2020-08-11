Мужа певицы Валентины Легкоступовой везут на допрос в полицию

По одной из версии, травмы артистке нанес именно Юрий Фирсов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели 54-летнюю певицу Валентину Легкоступову в искусственную кому. Эстрадная певица, всенародно известная по хиту «Ягода-малина», была госпитализирована еще 8 августа. В этот день в ее московскую квартиру наведалась дочка Анетта Бриль, которая застала мать вместе с ее третьим мужем в неадекватном состоянии.

Женщина вызвала скорую и обоих увезли в наркологическую больницу. Позже у Валентины Легкоступовой диагностировали черепно-мозговую травмы. Ее супруг из больницы сбежал. По одной из версий, именно Юрий Фирсов мог избить жену.

- Его местонахождение установлено. Сейчас его доставляют в полицейский участок, где он будет опрошен, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

Однако пока его ни в чем не обвиняют. Речь идет лишь о доследственной проверке, уголовное дело не возбуждено.

- По характеру травм пока не понятно, были ли они получены в результате физического насилия или же падения, - пояснили источники в следствии.

Напомним, Юрий Фирсов стал третьим мужем певицы всего месяц назад. Познакомились они в социальных сетях. Эффектный яхтсмен сразу покорил сердце певицы и через три месяца после первого свидания сделал ей предложение. Свадьба с венчанием прошла в Крыму 4 июля.

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