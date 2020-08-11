Еле живого Михаила Ефремова внесли в суд

Михаилу Ефремову стало плохо еще накануне Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артист не смог сам выйти из машины. В здание суда его затащили под руки. Он еле живой и очень бледный. У нему приехала "скорая".

Михаилу Ефремову стало плохо еще накануне. Сын обнаружил его на полу. Артист не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он не мог говорить. Врачи диагностировали предынсульное состояние.

Артист не смог сам выйти из машины Фото: Иван МАКЕЕВ

К нему домой в Плотников переулок дважды приезжала бригада "скорой помощи" из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи. Медиков вызывал для артиста сын в 10:14 и 12:10. Оба раза медики не нашли причин для госпитализации звезды "Современника". В итоге врачи вынуждены были ставить ему предварительный диагноз "Транзиторная ишемическая атака". Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга.

"В последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось. Также ему стало очень плохо два дня назад", - заявил Эльман Пашаев.

По словам защитника Ефремова, актер сильно переживает из-за всего происходящего. "Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", - отметил юрист.

Он назвал состояние актера "крайне тяжелым". "Совсем плохо было, и вызвали врача. И с сердцем… У него много проблем! Я просто заставлю его лечь в больницу, не буду бодаться с ним", - заявил Пашаев.

Александр Добровинский обнародовал настоящую сенсацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на плохое самочувствие, Михаил Олегович приехал в суд. Если сможет, то именно 11 августа он будет давать показания. Судья предупредила сторону защиты об этом заранее.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский обнародовал настоящую сенсацию. Он продемонстрирует видео, доказывающее, что в тот страшный вечер 8 июня, когда погиб Сергей Захаров, именно Ефремов находился за рулем своего джипа.