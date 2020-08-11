Изменения климата вынудили Ставрополье активизировать строительство гидросооружений

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

В 2019-2020 годах в Ставропольском крае завершены четыре по берегоукреплению.

Еще четыре начаты с планируемыми сроками ввода в следующем году.

Всего за последние годы в Ставропольском крае построено и реконструировано 8 объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, на 13 прошел или идет капремонт в рамках ФЦП «Развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.».

Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дмитрий Дегтярев.

- Наши водоемы отличаются тем, что катастрофические по уровню воды паводки могут формироваться буквально за пару часов. Если вы следили за паводковой ситуацией на Дальнем Востоке, то видели, что там вода поднималась постепенно. У нас же уровень Подкумка в период наиболее сильного паводка последних лет поднялся на пять метров за два часа, причем ночью. Живущие на берегах реки люди даже не успели сообразить, что произошло. Были жертвы, огромный ущерб. Наша задача – полностью защитить жителей Кисловодска, Ессентуков и окружающих населенных пунктов от повторения таких катастроф», – подчеркнул Дмитрий Дегтярев.

Сейчас полностью завершены работы на реке Подкумок в городе Кисловодске стоимостью 272 млн руб. Возведено 1,7 км берегоукрепительных сооружений. Для облицовки берегов применены две технологии - сборно-монолитное крепление и габионный фартук в основании откоса.

- Ставрополье входит в пятёрку наиболее паводкоопасных регионов Российской Федерации. Крайне остро это ощущалось при совпадении паводков на реках Подкумок и Большой Ессентучек. Для защиты населения проживающего на данной территории и имущества в рамках ФЦП было принято решение о возведении на берегах рек 2,7 км берегоукрепительных сооружений общей стоимостью 392 млн рублей», — рассказал советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ярослав Вольпин.

Также до конца этого года будет завершен проект по защите от затопления посёлка Белый Уголь. В составе берегоукреплений предусмотрены дамба на двух участках реки Подкумок и монолитных железобетонных лотков на реке Большой Ессентучек. Общая протяжённость сооружений составит более 1 км на реке Подкумок и 182 м на Большом Ессентучке. Результатом проекта стоимостью 120 млн руб станет стабильность функционирования инженерных систем и защита свыше 1 000 жителей.

При этом при разработке проектов не обошли вниманием пожелания жителей территорий.

- В ходе работы над проектами мы постарались максимально учесть пожелания местных жителей, улучшить качество их жизни. Например, на Подкумке были пожелания отвести ливневые стоки от домохозяйств, и мы это сделали, — отметил Дмитрий Дегтярёв.

Кроме того, в рамках ФЦП «Развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.» выделено более 4,3 млрд рублей на строительство четвертой очереди Большого Ставропольского и реконструкцию Невинномысского каналов. Оба проекта, финансируемые из федерального бюджета, будут полностью закончены в 2022 году. Это позволит более грамотно управлять водохозяйственным комплексом региона и улучшит качество жизни жителей.

Не последнее место в рамках развития водохозяйственного комплекса региона имеет сохранение лесов. Ведь леса содействуют накоплению воды в почве, снижая интенсивность паводков. При выпадении сильных дождей лес переводит поверхностный сток в глубину почвы, и масштаб и наносимый от паводков ущерб значительно уменьшаются. На безлесье же вода не только беспрепятственно затапливает территории, но и смывает загрязняющие вещества и плодородный слой почвы. Лесные мероприятия в крае реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как отмечают экологи, усиления паводков и, как следствие, необходимость усиления защиты территорий, обусловлены изменениями климата в южных регионах.

- Климатические изменения очень явно видны в Ставрополье, да и в других южных регионах России, в последние годы. Раньше мы считали, что расчетный паводок (самый большой паводок, на который рассчитаны гидротехнические сооружения) случается раз в сто лет. А за последние двадцать лет у нас подобного масштаба ситуации случались четыре раза! Изменения климата будут прогрессировать, и мы должны пересмотреть свои нормативы по гидротехническим сооружениям, исходя из этого, отметил Дмитрий Дегтярев.

Напомним, ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (ФЦП «Вода России») разработана Минприроды России и направлена на достижение целей Концепции долгосрочного социально-экономического развития России и Водной стратегии России до 2020 года. Программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, охраной водных объектов, улучшением качества сточных вод, обеспечением безопасности гидросооружений.

Функции дирекции ФЦП возложены на ФБГУ «Центр развития ВХК».