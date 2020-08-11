Минск-2020 все больше похож на Киев-2014. А «картофельная революция» - на Майдан

На всех предыдущих майданах и тахрирах, где мне довелось работать, «малохольных» протестующих, как правило, сдувало после первого же контакта с силовиками. Фото: Александр КОЦ

«Нет, ребята, так революции не делаются», - смотрел я на не очень уверенную толпу на проспекте Победителей в центре Минска, которую ритмично и без сантиментов разгоняли белорусские Внутренние войска и ОМОН. На всех предыдущих майданах и тахрирах, где мне довелось работать, «малохольных» протестующих, как правило, сдувало после первого же контакта с силовиками. И отстаивать идеалы протеста оставались лишь самые стойкие, готовые к силовому противостоянию. В Минске же женщины, подростки, пенсионеры, хмельная от революционного настроя молодежь и трезвые зазывалы вряд ли могли составить серьезную конкуренцию облаченным в черное «космонавтам» - силовикам.

В Минске же женщины, подростки, пенсионеры, хмельная от революционного настроя молодежь и трезвые зазывалы вряд ли могли составить серьезную конкуренцию облаченным в черное «космонавтам» - силовикам. Фото: Александр КОЦ

Так казалось, пока ближе к полуночи с понедельника на вторник на улицы Минска не вышли они - главные двигатели революции, его пассионарное взрывное ядро, готовые ввязаться в драку с ОМОНом. И тут повеяло им - жженым запахом киевского Майдана.

Вот 7 первых признаков, говорящих о том, что «картофельная революция» стремительно радикализуется и, если так пойдет дальше, превратиться в натуральный Майдан.

В ночь на вторник в милицию Минска полетели первые коктейли Молотова. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Но прецедент создан. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Коктейли Молотова

На площади Независимости в Киеве они тоже появились не сразу. Но как только первая бутылка полетела в цепь ОМОНа, прорядив ее, производство «Молотова» на Майдане встало на промышленные рельсы. Никогда не забуду, как в ночь перед «вознесением» «небесной сотни» в стане оппозиции разливались сотни бутылок для утреннего штурма. К процессу были привлечены даже гламурные дамочки в норковых шубках, сноровисто заливавших смесь в емкости.

В ночь на вторник в милицию Минска полетели первые коктейли Молотова. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Но прецедент создан.

И вряд ли эта идея возникла на пустом месте. Не исключено, что среди демонстрантов в Минске были и бывшие участники Майдана, в том числе — белорусские националисты, которые приезжали в 2014 году в Киев по «обмену опытом». Или, возможно, с Украины в Минск прибыла «группа поддержки» - опытных революционеров с белорусскими паспортами. Уж слишком похож почерк...

В Минске появилось и это! Причем, протестующие продемонстрировали муравьиную работоспособность и слаженность. Фото: Александр КОЦ

Баррикады

Еще одно украинское ноу-хау. Каких только сооружений не было на Майдане в Киеве. И деревянные сторожевые вышки, и частоколы с копьями, и мешки с песком, и автопокрышки.

В Минске появилось и это! Причем, протестующие продемонстрировали муравьиную работоспособность и слаженность. Я видел такое в Киеве, когда на лютом морозе многотонные укрепления в течение часа передвигались вместе с «линией фронта» на 100, а то и 200 метров вперед. Вчера демонстранты возводили баррикады снова и снова после их разрушения милицией. Это - попытка застолбить точку притяжения, без которой сложно зафиксировать протест, сделав его перманентным.

Следующим шагом в Минске может стать целый лагерь протеста, обнесенный баррикадами. Собственно — это и будет Майданом.

Еще один знакомый призрак Майдана - десакрализация органов власти. До захватов административных зданий в Минске пока не дошло. Хотя попытки были. Фото: Александр КОЦ

Нападение на силовиков

Еще один знакомый призрак Майдана - десакрализация органов власти. До захватов административных зданий в Минске пока не дошло. Хотя попытки были.

Но уже начались тараны на автомобилях. Демонстранты просто разгоняют машины и врезаются в строй милиционеров. У некоторых сторонников оппозиции, похоже, «отказывают тормоза». Что повлечет накручивание жестокости с обеих сторон. Возможно — это тоже цель. Образ правоохранителей сначала старательно демонизируется, расчеловечивается, после чего нападение на людей в погонах перестает казаться серьезным преступлением. Перехват оппозицией монополии государства на насилие - один из тревожных для действующей власти звонков.

Тут просто классика. Украинский сайт «Миротворец» по-белорусски. В местных Телеграм каналах распространяются личные данные офицеров - правоохранителей (с адресами и телефонами) с призывом звонить им и интересоваться, как же они дошли до такой жизни. Фото: Александр КОЦ

Личные угрозы милиции

Тут просто классика. Украинский сайт «Миротворец» по-белорусски. В местных Телеграм каналах распространяются личные данные офицеров - правоохранителей (с адресами и телефонами) с призывом звонить им и интересоваться, как же они дошли до такой жизни. Как правило, со временем список «абонентов» расширяется на представителей власти, активистов противоположной стороны (которые пока в Белоруссии почему-то никак себя не проявляют) и, конечно, журналистов.

Помню, как во время Майдана по Киеву ходили слухи о самолетах с российским спецназом, которые один за другим приземлялись в аэропорту «Борисполь». Тогда следов русского спецназа так и не нашли. Фото: Александр КОЦ

«Российский след»

Помню, как во время Майдана по Киеву ходили слухи о самолетах с российским спецназом, которые один за другим приземлялись в аэропорту «Борисполь». Тогда следов русского спецназа так и не нашли.

За то их «нашли» и среди … белорусских силовиков, указав на шеврон, который украшал «руку Москвы». На деле информация, конечно, оказалась фейком, однако осадочек остался.

Тот, кто управляет такими вбросами, упорно вворачивает антироссийскую нотку в протестную какофонию Минска.

Фейки были одним из главных инструментов мобилизации на Майдане, с их помощью людей держали в постоянном напряжении, создавая иллюзию непрекращающихся боевых действий по всему Киеву.

В Белоруссии их периодически вбрасывают через Телеграм канал, который можно считать чемпионом мира по набору подписчиков. Он модерируется из Польши. Это объясняет его «скорострельность» - по 10 постов в минуту в нынешних условиях из Минска (где вырублен интернет) публиковать невозможно. Не исключено, что канал пользуется скоростным интернетом через спутник, который им предоставляют в одном из посольств Минска, да хотя бы и в польском.

Правоохранители в Минске тоже не миндальничают с протестующими. Фото: Александр КОЦ

Арсенал силовиков

Правоохранители в Минске тоже не миндальничают с протестующими. С первой же ночи после выборов в ход идут и резиновые пули, и слезоточивый газ, и светошумовые гранаты… Я уж не говорю о традиционных «аргументах» в виде дубинок, перцовых баллончиков и грубой физической силы, которую ОМОН в Минске применять не стесняется. Но сил милиции уже явно не хватает, привлекают Внутренние войска, а в некоторых городах Белоруссии - и армейские подразделения. На Майдан в Киев, напомню, «Беркут» собирали со всей Украины.

В Минске протестующие быстро адаптируются к новым условиям, передавая друг другу установки по телефону. Сарафанное радио работает не хуже Интернета. Фото: Александр КОЦ

Интернет - аут

Отключение Интернета для киевского Майдана нетипично, он там работал бесперебойно.

Однако прецедент полного «интернетблэкаута» был в 2011 году на революции в Египте. На знаменитой протестной площади Тахрир связь была отключена полностью. Работали только спутниковые телефоны, и то с перебоями.

Однако это никак не повлияло на ход событий. Тахрир не разошелся.

В Минске протестующие быстро адаптируются к новым условиям, передавая друг другу установки по телефону. Сарафанное радио работает не хуже Интернета.

При этом в Минске шутят, что скоро против действующей власти уже выйдет и аполитичная молодежь, затосковавшая дома без Тик-Тока, ВКонтакта и Инстаграмма.

Главное же отличие нынешней «картофельной революции» в Белоруссии от Майдана на Украине - в отсутствии единого центра принятия решений и точки притяжения протестующих. Фото: Александр КОЦ

ТАКТИКА «РАСПЫЛЕННОГО ПРОТЕСТА»

…Главное же отличие нынешней «картофельной революции» в Белоруссии от Майдана на Украине - в отсутствии единого центра принятия решений и точки притяжения протестующих. Новая ли это тактика «распыленного Майдана» или просто несогласованные действия демонстрантов, но работает. Как черти из табакерки, протестующие возникают одновременно в разных частях Минска, разрывая силы ОМОНа. Это отнимает у милиции много ресурсов. А если протесты в Минске затянутся, власть будет вынуждена ротировать личный состав, привлекая силовиков из регионов, оголяя тем самым тылы — областные и районные города Белоруссии. А они тоже охвачены протестами.

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