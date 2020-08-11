Вранье и обманутые надежды: Резо Гигинеишвили развелся с Надеждой Оболенцевой

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили в феврале 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Резо Гигинеишвили развелся с третьей женой Надеждой Оболенцевой через год после брака. Бывшие супруги пока никак не прокомментировали расставание, которое прошло без лишнего шума.

Резо Гигинеишвили вновь завидный жених. Третий брак режиссера был самым скоротечным. С Надеждой Оболенцевой мужчина официально был лишь год. О том, что супруги больше не вместе, сообщили в окружении теперь уже бывших супругов. "Причины - вранье и обманутые ожидания насчет денег с обеих сторон", - уточняет телеграм-канал Антиглянец.

При этом отмечается, что в свое время даже самые близкие друзья просили Резо не торопить события и не жениться так скоро. "Это причина, по которой отношения Резо кое с кем из них охладились. А Резо в последнее время вел себя и вовсе вольно. И жили они вроде как порознь", - уточняет инсайдер.

Режиссер, стоит отметить, и сам не очень понимал, для чего он сыграл еще одну свадьбу. "Честно говоря, не знаю, зачем люди женятся. Мне вся эта история с ЗАГСом и печатью эстетически не близка. Меня просто отец так воспитал, что данное слово и есть мое решение. Если я говорю да, это значит да, и никак иначе. Я убежден, что главное, - доверие", - рассказывал Резо в интервью.

Отметим, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили начали встречаться, когда режиссер еще состоял в официальном браке с актрисой Надеждой Михалковой, с которой прожил семь лет. А до этого у него был неудачный брак с участницей проекта "Фабрика звезд" Анастасией Кочетковой, с которой он прожил четыре года. Несмотря на измену, артистка смогла простить бывшего мужа. Сейчас они находятся в хороших отношениях.

Что касается дочери Никиты Михалкова, то она отмечала, что после расставания с Гигинеишвили "сжала зубы и набралась терпения". Актриса не стала мешать режиссеру встречаться с их общими детьми. Михалкова откровенно рассказывала, что сделала все, чтобы наследники не перестали уважать и любить папу, несмотря на его уход из семьи. От Надежды у Резо подрастают дочь Нина и сын Иван. Кроме того, у него есть 14-летняя дочь Мария от Кочетковой. С Оболенцевой обзавестись потомством они не успели.

За плечами Оболенцевой помимо союза с Гигинеишвили - два брака. Первым ее избранником стал бизнесмен Денис Михайлов, после разрыва отношений с которым девушка стала женой миллионера Айрата Исхакова. С ним Надежда развелась в 2017 году. Расставание пары было скандальным. Второй супруг требовал от экс-возлюбленной вернуть ему 900 тысяч долларов, которые он потратил на нее за время совместной жизни, а также компенсировать займ на покупку часов стоимостью несколько миллионов рублей. Изначально суд назначил Надежде вернуть половину займа, но затем ее адвокаты подали апелляцию, после которой суд снял с нее все обязательства по выплатам.