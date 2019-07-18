Бывший муж Надежды Михалковой женился

Резо Гигинеишвили и его возлюбленная Надежда Оболенцева, ради которой два года назад он оставил жену, актрису Надежду Михалкову, официально оформили свои отношения. Молодожены зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Невеста для свадебной церемонии выбрала костюм белого цвета, сообщает HELLO!. Для режиссера это уже третий брак, впрочем, как и для его избранницы. Первой женой Резо Гигинеишвили стала певица Анастасия Кочеткова. Она родила ему дочь Марию. Как признавалась Кочеткова, она ушла от режиссера, потому что устала от его бесконечных измен.

В итоге, по словам певицы, когда Резо ушел от нее и женился на Надежде Михалковой, она не желала им зла. Но всегда была уверена, что на чужом горе счастья не построишь. И, узнав, что они развелись, не удивилась.

nadineobolentseva Надежда Оболенцева

Михалкова родила Гигинеишвили двоих детей - дочь Нину и сына Ивана. Резо много времени проводит с наследниками. Надежда полностью доверяет бывшему мужу в вопросах воспитания.

О романе Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили летом 2017 года. Год назад они появились как пара на "Кинотавре" в Сочи. До брака с Резо девушка была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым, а затем миллионером Айратом Исхаковым, с которым рассталась в 2017 году.