2019-07-18T19:42:54+03:00
Звезды

Бывший муж Надежды Михалковой женился

Резо Гигинеишвили взял в жены Надежду Оболенцеву
Ольга ЛИБГАРДТ
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О романе Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили летом 2017 годаО романе Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили летом 2017 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Резо Гигинеишвили и его возлюбленная Надежда Оболенцева, ради которой два года назад он оставил жену, актрису Надежду Михалкову, официально оформили свои отношения. Молодожены зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Невеста для свадебной церемонии выбрала костюм белого цвета, сообщает HELLO!. Для режиссера это уже третий брак, впрочем, как и для его избранницы. Первой женой Резо Гигинеишвили стала певица Анастасия Кочеткова. Она родила ему дочь Марию. Как признавалась Кочеткова, она ушла от режиссера, потому что устала от его бесконечных измен.

В итоге, по словам певицы, когда Резо ушел от нее и женился на Надежде Михалковой, она не желала им зла. Но всегда была уверена, что на чужом горе счастья не построишь. И, узнав, что они развелись, не удивилась.

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Надежда Оболенцева
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Михалкова родила Гигинеишвили двоих детей - дочь Нину и сына Ивана. Резо много времени проводит с наследниками. Надежда полностью доверяет бывшему мужу в вопросах воспитания.

О романе Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили летом 2017 года. Год назад они появились как пара на "Кинотавре" в Сочи. До брака с Резо девушка была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым, а затем миллионером Айратом Исхаковым, с которым рассталась в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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