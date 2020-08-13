Бывший муж возлюбленной Сергея Жигунова мстит за роман с «гардемарином»

Виктория 15 лет прожила в браке с Виктором и потом ушла к Жигунову. Фото: Instagram.com

Минувшей весной выяснилось: знаменитый «гардемарин», 57-летний Сергей Жигунов ушел от своей жены актрисы Веры Новиковой к приморской журналистке, очень похожей на его бывшую пассию Анастасию Заворотнюк.

Раздел бизнеса

Правда, коллеги Виктории заверили «Комсомолку», что она не старалась быть похожей на «прекрасную няню». Просто у них с актрисой один типаж: миниатюрные брюнетки с пухлыми губами. До отношений с Жигуновым Ворожбит была 15 лет счастлива в браке с приморским медиамагнатом Виктором Сухановым.

Узнав об измене супруги, он объявил Виктории войну. Грядут суды. На кону дом и медиабизнес - порядка 20 компаний. Было арестовано имущество Ворожбит: машина - кроссовер Toyota Lexus NX 200 за 2,5 миллиона рублей и квартира ее покойной матери в Находке.

- Виктория в свое время помогала мужу строить бизнес, - рассказывает адвокат Ворожбит Павел Солеваров. - Виктор на момент их встречи был рядовым журналистом. А она уже тогда занимала руководящие посты. Виктория не просто помогала, она вкладывала в этот бизнес личные деньги.

- Какую сумму они будут делить в суде?

- 50 - 70 миллионов рублей. Дом на данный момент оценен в 11 миллионов рублей, остальное - бизнес.

Бывший муж написал на Ворожбит жалобу в полицию.

«Поменял замки и не пускает на порог»

- В их общий дом Суханов Викторию не пускает, - рассказывает адвокат Ворожбит. - Он поменял в дверях замки, предупредил охрану. Виктория прилетала недавно, тщетно пыталась попасть в дом. А там находятся ее личные вещи, документы, коллекция картин, которую Ворожбит много лет собирала.

Как говорят друзья Виктории, Суханов ненавидит разлучника Сергея Жигунова и, чтобы отомстить бывшей, то и дело угрожает Виктории новыми исками. Например, медиамагнат решил взыскать с экс-супруги 800 тысяч рублей, которые он якобы потратил на ремонт крыши их особняка во Владивостоке. Похожий иск Суханов обещает организовать бывшей и за ремонт их дома...

С сыном Виктории, которого он воспитывал более 15 лет, Виктор на данный момент тоже не общается.

По словам друзей Ворожбит, адвокаты ее бывшего мужа требуют, чтобы Виктория и ее сын выписались из дома.

- Недавно юристы медиамагната заявили о намерении клиента отказаться от отцовства. В 2004 году Суханов усыновил приемного сына Ворожбит, дал ему свою фамилию и воспитывал как родного. Сейчас парню 21 год, он живет в Санкт-Петербурге, никаких денег от отца не требует... И зачем ребенка так обижать? - удивляется Павел Солеваров.

Актер как может помогает подруге пережить судебные дрязги. Фото: Instagram.com

«Она живет в Москве без регистрации!»

- Изюминкой на торте оказалась жалоба Суханова участковому о том, что Ворожбит проживает в Москве без регистрации, - рассказывает адвокат. - Никаких юридических последствий, кроме штрафа в 2 тысячи рублей, для Виктории это не несет. Возможно, экс-супруг просто решил попортить ей нервы.

- А вы уверены, что Суханов в полицию жалобу написал?

- Да, у нас есть документы. Викторию вызывали в полицию, разбирали там его жалобу.

«КП» попыталась связаться с другой стороной этого семейного скандала - с Виктором Сухановым и его юристом, но те от комментариев пока отказались.