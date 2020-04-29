2020-04-29T01:08:32+03:00
Звезды

"А это котяра наш": Сергей Жигунов живет с "копией Заворотнюк" в усадьбе

57-летний актер, похоже, бросил жену 61-летнюю Веру Новикову
Ольга ЛИБГАРДТ
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Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является "копией Заворотнюк".Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является "копией Заворотнюк".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сегей Жигунов был женат дважды. И оба раза на одной и той же женщине. В 1985 году он сделал предложение руки и сердца актрисе Вере Новиковой. Супруги прожили вместе 22 года. В марте 2007 года "гардемарин" развелся с женой после того, как стало известно о его романе с Анастасией Заворотнюк. Отношения с "прекрасной няней" продлились два года. А потом Жигунов вновь вернулся к Новиковой. Они поженились в 2009 году. Но, похоже, этим отношениям пришел конец.

Сергей Жигунов никогда не афиширует свою личную жизнь. Он не дает комментарии, а если во время интервью ушлые светские хроникеры пытаются разведать у знаменитого актера какие-то детали, не имеющие отношения к творчеству, Сергей Викторович может внезапно прервать беседу, подняться и уйти.

Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является "копией Заворотнюк", на которой Сергей был готов жениться.

Первые слухи о возможной связи Жигунова и Ворожбит всплыли в прессе в начале 2020 года. Именно тогда появились подробности их знакомства. В 2018 году Сергей и Виктория впервые увиделись во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Они быстро сработались, и уже в 2019-м Виктория стала директором мероприятия.

Поклонники помнят, как актер сбежал от законной супруги к Заворотнюк после 22 лет брака, а после скандального расставания со звездой сериала "Моя прекрасная няня" все же вернулся к Вере Новиковой и даже снова на ней женился. Но, кажется, теперь артист настроен более решительно. Пользователи соцсетей уверены, что Жигунов съехался с Ворожбит. Фанаты внимательно изучили блоги Сергея и Виктории и обратили внимание, что оба выкладывают фото с одной геолокацией (Усадьба Абрамцево в Подмосковье), кадры похожих интерьеров, а главное - снимки кота по кличке Самсон (или Пыня).

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Самсон. Пыня
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Так, 30 января Ворожбит разместила в блоге снимок кота, лежащего на ковре на фоне новогодней елки. "А это котяра наш у елки возлежит, которую до мая мы, похоже, не выбросим", - подписала женщина кадр и проставила хештеги "Самсон" и "Пыня".

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Решил переименовать кота
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А ранее, 25 января, в блоге Жигунова появилось похожее фото - такой же кот лежит на точно таком же ковре на фоне новогодней елки. "Китайский Новый год. Решил переименовать кота. Пусть будет Дэн Сяопин, чтобы было удобней звать", - гласит подпись к снимку.

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Что-то давно тут кота не было. Самсон. Пыня
2553 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В этот раз актер не стал указывать кличку кота. Но на другом фото он подписал домашнего питомца: "Что-то давно тут кота не было", добавив хештеги "самоизоляция", "Самсон", "Пыня", "Абрамцево".

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Град прошел. Как у вас погодка?
2008 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме кота Жигунов и Ворожбит публикуют и снимки баньки, расположенной на участке. С разницей в три дня фотографии были размещены в блогах Виктории и Сергея.

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Прямо сейчас. А с утра еще светило солнце
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ИСТОЧНИК KP.RU

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