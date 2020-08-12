"Мы тут из-за вас уже месяц": В Минске силовики избили дубинкой журналиста и водителя "КП-Беларусь"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В районе Серебрянка в Минске местными правоохранителями были избиты журналист и водитель белорусской "Комсомольской правды" Геннадий Можейко и Антон Кулеша. Силовики проверяли припаркованный машины в поисках сбежавших протестующих, но под удар попали журналисты. Об этом ночью 12 августа сообщил спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Людей, которые прятались в машинах, белорусские силовики выволакивали на улицу. Представителей издания попросили открыть багажник автомобиля.

- Подошли к нам около десяти сотрудников, окружили машину и приказали выйти. Мы представились, сказали, что пресса. Я достал удостоверение журналиста «КП», передал сотруднику, в ответ услышал маты, пошли удары дубинкой по руке и ноге, ударили рукой по лицу. В это же время по приказу силовиков наш водитель Антон открыл багажник. Антон наклонился, начал показывать, что лежит в машине, и в это время его стали бить по ногам дубинкой. Возможно, они не сразу поняли, что мы журналисты, - говорит Геннадий Можейко.

Надо отметить, что журналист "Комсомольской правды" был в жилете с надписью «Пресса», но силовиков это не остановило.

- Мы из-за вас, *******, тут месяц работаем!, - такие слова услышали сотрудники "КП".

К настоящему времени Геннадий и Антон благополучно вернулись в редакцию, состояние их здоровья оценивается.

Напомним, ОМОН в Минске и других городах республики на третий день протестных акций применял силу к журналистам, как местным, так и иностранным. У репортеров отнимали бейджики, разбивали камеры, представителей прессы неоднократно избивали, унижали и заставляли отдать отснятый на митингах материал, фотографии и флешки со всей информацией, угрожая в противном случае задержанием.

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Даже попытки положить цветы на место гибели одного из демонстрантов (вчера, по официальной версии, в его руках сработало взрывное устройство) у метро «Пушкинская» не прошли безнаказанно. Пришедшие были отправлены в автозаки, а снимавшие это журналисты – частью избиты, частью ограблены. Омоновцы ставили условие – или флеш-карта из фотоаппарата или автозак (подробности)