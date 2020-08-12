Протесты в Минске: пока митинги проходят спокойно

В среду поддержать протест вышли минские медики. Фото: REUTERS

Протестные акции в центре Минска проходят мирно, полиция пока не препятствует спокойным митингам, ограничиваясь наблюдением за ситуацией. Об этом передает с места событий специальный корреспондент "КП" Александр Коц:

- Сейчас по всему Минску проходит мирная акция протеста, люди в разных точках города выстраиваются в цепочки вдоль дороги, они кладут около проезжей части цветы, сами стоят с белыми шариками, либо просто подняв руку вверх в приветствии «виктори». Полиции сегодня в городе не очень много, я нашел только одну точку на Каменной горке. Вот сейчас, напротив трех грузовиков ОМОНа стоят, наверное, около 300 человек, они так же выстроились в цепочку, никаких противоправных действий они не предпринимают и милиция дает спокойно протестовать жителям Минска.

Напомним, в столице Белоруссии и других городах республики уже четвертый день проходят акции протеста против результатов президентских выборов. Накануне выступления были жестоко подавлены ОМОНом и солдатами внутренних войск с применением спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат. Пострадавшие есть как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей.