В нашем мире стабильна лишь «вина России»

И наказывать за протесты в Белоруссии и за их жесткое подавление надо не Минск, и даже не Варшаву, откуда сыплются инструкции демонстрантам, а Москву Фото: Павел МАРТИНЧИК

В свое время, для вторжения в Ирак Западу хватило демонстрации пробирки с непонятной жидкостью, которая якобы доказывала наличие химического оружия у Саддама Хусейна. Но, для этого нужно было найти где-то пробирку и пробку, налить туда что-то – хлопотно и долго. В 21 веке даже такой ерундой утруждаться не стали. Кажется, поводом для новых санкций против России станут смутные видения пожилого нобелевского лауреата из Белоруссии Светланы Алексиевич:

«...Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер» - заявила писательница и все сразу же поняли: чей ОМОН бесчинствовал на улицах Минска? Российский?! Ну а какой еще.

С природной живостью, которая просыпается, если дело касается акта русофобии, Алексиевич поддержал польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский. За смуту в Белоруссии он мудро предложил «наказать не меч, а руку». И многие при этих словах взволновались, потому что польское радио – не то место, где можно вот так вот запросто гнать правду про США. Но, польский депутат быстро понял свою ошибку, собрался и уточнил, что имел в виду «нейтрализацию роли российского вмешательства в Белоруссии». Мир, который секунду назад чуть не рухнул, опять пришел в привычное равновесие: Запад непогрешим, а во всем плохом на свете виновата Россия.

И наказывать за протесты в Белоруссии и за их жесткое подавление надо не Минск, и даже не Варшаву, откуда сыплются инструкции демонстрантам, а Москву.

Нобелевка была скопрометирована уже в момент ее присуждения такому русофобствующему «литератору» как Алексиевич. Европарламент — когда после Крыма сначала изгнал делегацию России, а потом вернул - ради членских взносов Москвы.

И только ценность «вины России» на Западе неизменна. Без нее — никуда.

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