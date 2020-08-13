Константин Затулин: Между властью и народом в Белоруссии разверзлась пропасть

Власть в Минске сегодня пытается скомпрометировать любой протест Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Константин Федорович, вы оказались чуть ли не единственным российским политиком, который прямо не поддержал итоги выборов в Белоруссии. Как думаете, нужно было признавать победу Лукашенко российской власти?

- Я, например, считал, что не следовало бы и наблюдателей из России направлять на выборы в Белоруссию. Не выглядеть статистами в чужой игре. Мы так и поступили. То есть, напрямую Россия не направляла своих наблюдателей. Но было некое отступное - разные миссии СНГ. И вот эти миссии заявили, что у них нет претензий к выборам. Я считаю, что они подставились, потому что не иметь претензий к этим выборам довольно сложно, если ты в здравом уме.

Я не сомневаюсь, что Лукашенко на этом этапе власть не отдаст. У меня нет иллюзий, я не верю, что протестанты способны свергнуть Лукашенко. Вопрос в другом - а что будет после всех этих событий? Как можно управлять Белоруссией при такой пропасти, которая разверзлась между властью и народом?

Константин Затулин Фото: Иван МАКЕЕВ

Власть в Минске сегодня пытается скомпрометировать любой протест. Я не наивный человек, знаю, что, конечно, к этому примешаны чьи-то интересы. Есть выдавленная на Запад либеральная оппозиция, которая угнездилась в Польше, в Литве, в Чехии, и оттуда ведет борьбу с Лукашенко. Но то, что сам Лукашенко сотворил за последние годы – и со своим внешнеполитическим курсом, и внутренними действиями – показывает, что этот человек уже не люб большой части Белоруссии. И, если бы он думал о Белоруссии, он бы нашел какой-то компромисс. Он его не ищет. Он объявляет - все, кто против него, это криминальные элементы либо безработные. А еще есть третья категория – обуржуазившиеся. И все они теперь его штурмуют, требуя отказаться от власти. При всех прочих реверансах о том, что это заговор из-за рубежа, - разве это не есть вердикт правления Лукашенко? Разве это не основание, чтобы понять, да, мы вынуждены поддерживать отношения с той властью, которая есть в Белоруссии, но надо думать и о том, что будет завтра, и нам нельзя рассориться с белорусским народом. Нельзя аплодировать тому, что происходит.

Между властью и народом в Белоруссии разверзлась пропасть Фото: Павел МАРТИНЧИК

Послушайте, и у нас в Хабаровске протестные митинги. Но я не слышал, чтобы Путин по телевидению сказал – все, кто митингует в Хабаровске, - это негодяи, преступники, мы их добьем, посадим... Никто в нашей власти не позволяет так себя вести по отношению к народу, как ведет себя Лукашенко.

- Почему российская власть так невнятно реагировала на захват 33 «вагнеровцев», на захваты журналистов, на все происходящее в последние дни?

- Можно много разных объяснений приводить... Скажу больше – я знаю, что выводы о происшедшем сделаны. Просто эти выводы не публичны. И о том, чего стоит Лукашенко. И о том, как на будущее получать гарантии, если он удержится, его нормального отношения к гражданам России…

- На ваш взгляд, какие интересы у России в Белоруссии? Они геополитические или, скорее, экономические?

- И те, и другие.

- Что важнее?

- Я полагаю, что на фоне всего происходящего вокруг нас геополитические интересы все-таки приоритетнее. Это часто выражается во фразе «у России, кроме Белоруссии, союзников нет». В таком случае, хочу сказать, что это очень своеобразный союзник, который ни в одном конфликте при Лукашенко Россию не поддержал. Ни в 2008-м, когда происходило столкновение с Грузией, а потом признание Абхазии и Южной Осетии. Ни в 2014-м, в конфликте с Украиной. Я не могу себе представить, чтобы в отношениях между близкими союзниками, даже родственными, было такое. Скажем, между США и Великобританией, было что-либо подобное? Будь то война в Югославии, война в Ираке...

Император Александр Третий уже однажды нам преподал урок, сказав, что у России всего два союзника – армия и флот. Но я бы с учетом нынешнего времени, сказал, что есть еще наша диаспора за рубежом, бОльшая часть которой поддерживают Россию. Можно еще назвать Русскую Православную церковь, которая во всем бывшем Советском Союзе окормляет православных и, по большому счету, союзник в своей области.

Но считать сегодня полноценным наш союз с Белоруссией я не могу. Лукашенко просто играет в Союзное государство.

Лукашенко на этом этапе власть не отдаст Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лично я поддерживал Лукашенко в 90-е годы, когда он шел к Союзному государству, но все это очарование рассеялось. И последние надежды рассеялись накануне Майдана на Украине, когда лично Лукашенко сделал все, чтобы не дать развиться движению в поддержку интеграции России, Украины и Белоруссии, славянскому союзу.

Лукашенко сделал все, чтобы заблокировать интеграцию в Союзном государстве. У нас нет Конституционного акта, положенного по Союзному договору, потому что Белоруссия выступила против. У нас не создан Союзный парламент, который должен был выбираться напрямую - 75 депутатов от России и, по-моему, 20 с чем-то из Белоруссии. Хотя населения в России в 13 раз больше. Это не сделано, потому что Минск заблокировал.

Да, Союз – затратная вещь. Если мы претендуем на ведущую роль на постсоветском пространстве, мы должны тратиться на союзников. Но с таким союзником, как Лукашенко, мы ничего не получаем взамен. Вот в чем дело.

Лукашенко просто играет в Союзное государство Фото: REUTERS

Идут разговоры – ой, что будет, если Лукашенко отвернется от России? Я думаю, если Лукашенко в самом деле отвернется от России, тогда Лукашенко просто не будет как политика. Только мы не хотим, чтобы это сопровождалось майданами, кровопролитиями. Чтобы этот человек перестал делать вид, что он не отвечает за результаты своего правления, за то, что уже молодежь смотрит на запад, что она отвергает идею Союзного государства, что у него сидит в Министерстве иностранных дел человек, который работает с Западом, а не с Россией.

Только что господин Макей (глава МИДа Белоруссии, - ред.) нам рассказал, что он, оказывается, Литву перед выборами предупреждал, что будет внешнее вмешательство. Поэтому он ее просил в союзники и вот сейчас огорчен, что Литва предоставляет возможности оппонентам. Ну, какое здесь союзничество с Россией?

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