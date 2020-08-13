Фото Михаила Ефремова в инвалидной коляске после инсульта появилось в Сети

Михаил Ефремов пришел в себя после инсульта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов пришел в себя после инсульта. Правда, передвигаться именитый артист не может. Его возят в инвалидной коляске. Эксклюзивные кадры из больницы публикует телеканал М24.

Правда, передвигаться именитый артист не может. Его возят в инвалидной коляске. Фото: Канал "Москва 24"

Судя по всему у Михаила Ефремова возникли проблемы с рукой. Здоровой рукой он придерживает ослабевшую, чтобы она не свисала плетью. Что касается ног, то одна из конечностей не слушалась Михаила Олеговича уже тогда, когда его привезли в Пресненский суд 11 августа. Оттуда потом звезду "Современника" экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу.

Адвокат артиста Эльман Пашаев позднее заявил, что врачи подтвердили у его подзащитного инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

В Боткинской больнице рассказали, что актер находится в отдельном боксе в нормальном состоянии. "Ефремов выглядел живеньким. По крайней мере, когда я зашла в бокс к нему, он сидел за столом. Значит, нормальное состояние. Но к нему особо не позволяют заходить, охрана сильная", - рассказала сотрудник больницы.

В свою очередь, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов, комментируя состояние актера, заявил, что инсульт могли спровоцировать стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы.

"Все перечисленное может быть. Много разных пусковых механизмов. У инсульта всего две причины, по сути дела: либо закупорка тромба, либо разрыв сосуда. Либо вследствие повышения давления, либо вследствие того, что либо бляшка разорвалась, либо прилетел тромб в сосуд откуда-либо еще, чаще всего из сердца", – сказал Копылов.

Специалист подчеркнул, что если речь идет о временном нарушении мозгового кровообращения, то в дальнейшем возможно возвращение к нормальной жизни. По его словам, чаше всего такое нарушение бывает из-за спазма сосудов в области бляшки.

Напомним, 11 августа Ефремов прибыл на очередное заседание по делу о смертельном ДТП, но не смог сам выйти из машины. В здание суда его затащили под руки. Он был еле живой и очень бледный. Его вынесли из машины несколько сотрудников полиции и ФССП. Правая нога у актера волочилась. Он ничего не говорил.

Через десять минут за актером приехала "скорая". 56-летнего артиста на носилках вынесли из суда сотрудники полиции под присмотром фельдшера. На лицо звезды было страшно смотреть.

К слову, Ефремову стало плохо еще накануне заседания. Сын обнаружил его на полу. Артист не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, были проблемы с речью. К нему домой в Плотников переулок дважды приезжала бригада "скорой помощи" из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи.