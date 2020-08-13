Как риск заразиться коронавирусом зависит от резус-фактора: новые данные оценил иммунолог

Фото: REUTERS

Исследователи из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) разместили на портале предварительных публикаций медицинских научных работ новые данные. Ученые сравнили темпы роста заболеваемости COVID-19 в 126 странах мира и распространенность тех или иных условий в этих странах (количество людей с ожирением, злоупотребление алкоголем и ряд других факторов). В том числе авторы исследования заявили, что, судя по всему, есть связь между распространением коронавируса и параметрами крови. В странах, где у населения чаще встречается отрицательный резус-фактор (RH-) и вторая группа крови (А), заболеваемость прогрессирует быстрее.

Значит ли это, что люди с такими показателями крови в группе повышенного риска и им нужно особенно жестко соблюдать меры профилактики COVID-19 независимо от возраста? Об этом мы просили иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Соблюдать меры защиты от коронавируса сейчас я советую всем. Что касается данного исследования, то нужно учитывать три важных момента.

Эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Фото: Youtube

Во-первых, это так называемое поисковое исследование. Оно только выдвигает гипотезу, но не подтверждает ее достоверность.

Второе: сама по себе выдвинутая здесь гипотеза выглядит крайне сомнительно. Методологические подходы, использованные авторами исследования, не выдерживают никакой критики. Допущено много огрехов, очевидных для специалистов. Так что есть все основания полагать, что эта работа не сможет пройти рецензирование и не будет опубликована в международных научных рецензируемых журналах.

И третье. Если говорить о сути проблемы, то это уже не первая гипотеза о влиянии параметров крови на риск заражения и тяжесть протекания коронавирусной инфекции. Однако убедительных научных подтверждений до сих пор так и нет. Более того, даже если подтвердится, что эти факторы в какой-то степени и влияют, то они точно не играют решающей роли для пациентов. Основными условиями, от которых зависит тяжесть COVID-19 у конкретного человека, являются в первую очередь возраст и сопутствующие хронические болезни.

- Есть ли данные, что отрицательный резус-фактор сам по себе в целом влияет на иммунитет, может снижать защиту организма от инфекций?

- Нет, убедительных научных доказательств этого не существует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диетолог назвал пять продуктов для защиты от коронавируса

Правильное питание – один из столпов крепкого иммунитета. Что нужно включить в свой рацион, чтобы снизить риск заболеть (подробности)

КСТАТИ

«Есть один вполне реальный вариант»: Директор НИИ Пастера Роспотребнадзора рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом

Академик РАН раскрыл подробности избирательности коронавируса и объяснил, почему дети часто переносят болезнь бессимптомно (подробности)