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Наука

Разгадана тайна световых пятен на Церере – карликовой планете Солнечной системы

Зонд NASА перед тем, как замолкнуть на веки, передал снимки, «пролившие свет» на загадочные объекты
Владимир ЛаговскийВладимир ЛаговскийВладимирЛаговский
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Свет исходил из кратера Оккатор.

Свет исходил из кратера Оккатор.

Церера – карликовая планета, расположенная в поясе астероидов Солнечной системы, давно озадачивала астрономов яркими пятнами на поверхности. Они буквально светились на снимках, сделанных с большого расстояния. Выглядели эдакими фонарями.

С большого расстояния казалось, что на Церере включен какой-то фонарь.

С большого расстояния казалось, что на Церере включен какой-то фонарь.

Инопланетяне? В NASA всегда были далеки от подобной версии. Но объяснить суть наблюдаемого феномена не могли. Лишь предполагали, что пятна светятся и становятся интенсивно яркими не сами по себе, а благодаря отражению солнечных лучей неким материалом с высокой отражательной способностью, расположенным на поверхности. Но что конкретно представляет из себя «зеркало»? Ответа не было. Ныне, как отметили специалисты NASA в пресс-релизе, появившемся на сайте агентства 10 августа 2020 года, тайна раскрыта.

Для прояснения ситуации к Церере был направлен зонд «Рассвет" (Dawn). Он уже находился в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера, исследовал там другую карликовую планету – Весту. Так что путь предстоял не очень уж дальний.

«Рассвет» стартовал с Земли в 2007 году, у Весты был в 2011, в 2012 покинул ее и направился к Церере, прибыв на место в 2015 году.

С 2016 по 2018 года зонд фотографировал поверхность Цереры с расстояния 46 000 километров, 7200, 4400, 1450, 360 километров. Но до конца разобраться, что же там так ярко светится, полученные снимки не позволяли.

"Фонарь" оказался каким-то белым "грибом". Или плесенью.

"Фонарь" оказался каким-то белым "грибом". Или плесенью.

Снимки, сделанные с расстояния в несколько сотен километров, не позволяли идентифицировать яркие объекты на Церере.

Снимки, сделанные с расстояния в несколько сотен километров, не позволяли идентифицировать яркие объекты на Церере.

И тогда в NASA решили использовать последние капли топлива, имевшиеся на борту зонда, но максимально сблизиться с Церерой. В итоге перед тем, как совсем «испустить дух» «Рассвет» пролетел над загадочными объектами на высоте всего в 35 километров. Тут-то и стало наконец-то ясно, что они из себя представляют и чем отражают солнечный свет.

Ярче всего что-то светилось в 92-километровом кратере Оккатор (Occator Crater). Это «что-то» оказалось замерзшей соленой водой, которая выплеснулась откуда-то из недр карликовой планеты примерно 2 миллиона лет назад.

Кратер Оккатор раскинулся более, чем на 90 километров.

Кратер Оккатор раскинулся более, чем на 90 километров.

Анализ всех собранных данных привел к выводу, что под поверхностью Цереры – на глубине примерно в 40 километров – находится обширный океан. Вода в нем близка по составу к земной - морской.На днях ученые сообщили об этом сразу в нескольких специализированных журналах - Nature Astronomy, Nature Geoscience, и Nature Communications.

Снимок, сделанный с высоты 35 километров: только тогда стало ясно, что в кратере лед - замерзшая морская вода..

Снимок, сделанный с высоты 35 километров: только тогда стало ясно, что в кратере лед - замерзшая морская вода..

Справка «КОМСОМОЛКИ»

Карликовые планеты Церера и Веста - шарообразные. Диаметр первой - 950 километров, второй - 550 километров. Не исключено, что они - вместе с другими большими и маленькими глыбами, вращающимися в поясе астероидов, представляют собой обломи взорвавшейся планеты Фаэтон, которая когда-то находилась между Марсом и Юпитером. Есть такая - вполне научная и в тоже время мистическая - гипотеза. Ведь поскольку, что на Фаэтоне могли жить инопланетяне.

Кстати, на снимках Весты, которые зонд сделал в 2011 году, тоже обнаружилось нечто загадочное. Уфологи увидели на ее поверхности «летающую тарелку», частично зарытую то ли в грунт, то ли в лед. И объект, похожий на самолет.

"Тарелка" на Весте.

"Тарелка" на Весте.

Подробнее об артефактах Весты и о гипотезах, относящихся к планете Фаэтон, в нашем материале.

клуб любознательных

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