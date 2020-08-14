Анекдоты: Удача улыбается смелым... а потом долго ржет над ними

Ученый - в интервью журналисту:
- Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста.
На следующий день вышла газета с заголовком «Ученый признался, что все его рассуждения бессмысленны!».
* * *
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
* * *
- А помните, Никанор Иванович, как мы детьми дрались?
- Полноте вам, Степан Петрович... Что ж мы с вами, изверги какие - детьми драться?
* * *
Иногда я не понимаю, что происходит. В остальное время сплю.
* * *
Еще ни разу не говорил спасибо людям, которые говорили мне: «Ты мне еще потом спасибо скажешь!»
* * *
Еще о приметах...
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!
* * *
У женщины всего две обязанности перед мужчиной:
1. Успокоить его, когда он нервный.
2. Нервировать его, когда он спокойный.
* * *
Отец отчитывает сына:
- Мы с мамой в твоем шкафу нашли порножурналы. Спрашивается, на фига мы тогда платим за интернет?
* * *
- Как бы вы описали свою жизнь в двух словах?
- За что?!
* * *
На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.
* * *
С утра моешься подогретой водой в тазике. Зато потом весь день - брифинги, диджитал, интеграция бизнеса в технологии
XXI века.
* * *
- Росстат заявил, что из-за пандемии реальные доходы россиян упали на 8.
- Чего 8?
- У кого чего: 8 процентов, 8 бутылок водки, 8 миллионов рублей, 8 яхт и т. д.
* * *
Признак взросления - когда в «Трех мушкетерах» вдруг начинаешь болеть за Ришелье - реально мудрого государственника, которому мотали нервы четыре дебошира-алкоголика, дегенерат в короне и три проститутки!
* * *
- Солнышко, давай помиримся!
- Ну уж нет! Нам до «помиримся» еще ругаться и ругаться!
* * *
За последнее время глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты.