Анекдоты: Удача улыбается смелым... а потом долго ржет над ними

Ученый - в интервью журналисту:

- Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста.

На следующий день вышла газета с заголовком «Ученый признался, что все его рассуждения бессмысленны!».

* * *

Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.

* * *

- А помните, Никанор Иванович, как мы детьми дрались?

- Полноте вам, Степан Петрович... Что ж мы с вами, изверги какие - детьми драться?

* * *

Иногда я не понимаю, что происходит. В остальное время сплю.

* * *

Еще ни разу не говорил спасибо людям, которые говорили мне: «Ты мне еще потом спасибо скажешь!»

* * *

Еще о приметах...

Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!

* * *

У женщины всего две обязанности перед мужчиной:

1. Успокоить его, когда он нервный.

2. Нервировать его, когда он спокойный.

* * *

Отец отчитывает сына:

- Мы с мамой в твоем шкафу нашли порножурналы. Спрашивается, на фига мы тогда платим за интернет?

* * *

- Как бы вы описали свою жизнь в двух словах?

- За что?!

* * *

На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.

* * *

С утра моешься подогретой водой в тазике. Зато потом весь день - брифинги, диджитал, интеграция бизнеса в технологии

XXI века.

* * *

- Росстат заявил, что из-за пандемии реальные доходы россиян упали на 8.

- Чего 8?

- У кого чего: 8 процентов, 8 бутылок водки, 8 миллионов рублей, 8 яхт и т. д.

* * *

Признак взросления - когда в «Трех мушкетерах» вдруг начинаешь болеть за Ришелье - реально мудрого государственника, которому мотали нервы четыре дебошира-алкоголика, дегенерат в короне и три проститутки!

* * *

- Солнышко, давай помиримся!

- Ну уж нет! Нам до «помиримся» еще ругаться и ругаться!

* * *

За последнее время глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты.