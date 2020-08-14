Звезда Бетельгейзе временно перестала угрожать Земле концом света

С Бетельгейзе ничего совсем уж катастрофического не происходило, просто она от нас загородилась.

Красный сверхгигант звезда Бетельгейзе сильно напугала человечество в конце 2019 - начале 2020 года. Резко потускнела, стала светить едва ли в 40 процентов своей мощности. Что было заметно даже невооруженным глазом. Одна из самых ярких звезд на небе еле тлела. И при этом пульсировала, словно бы ее сотрясали конвульсии.

Изменения светимости и размеров, по мнению многих весьма авторитетных астрономов, свидетельствовали о том, что Бетельгейзе вот-вот взорвется. То есть, станет сверхновой. А подобные катаклизмы - галактического масштаба - не проходят бесследно для окружающих. Вряд ли бы нас накрыло взрывной волной, а вот жестким рентгеновским излучением могло окатить. Что сильно бы навредило растительному и животному миру Земли, включая людей, конечно.

Бетельгейзе резко сбросила светимость, чем сильно насторожила астрономов.

Однако тревога оказалась ложной. В этом убедились ученые, наблюдавшие за Бетельгейзе с помощью космического телескопа Хаббл (Hubble). По словам Андреа Дюпри (Andrea Dupree) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), руководившей исследованиями, звезда потускнела от того, что исторгла из себя газы – плотные и горячие. Они понеслись прочь со скоростью порядка 300 тысяч километров в час, отлетев примерно на миллион километров, охладились, сконденсировав вокруг себя пыль. Пылевое облако частично заслонило южное полушарие Бетельгейзе. От чего на Земле сложилось впечатление, будто бы звезда притухла.

Вскоре светимость восстановилась. Восстановилась стремительно – за какой-то месяц. Об этом американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University) и их коллеги из Техаса (Texas A&M University) проинформировали коллег через сеть Astronomers Telegram.

Спустя пару дней подобное «воскрешение» было замечено и в инфракрасном спектре.

А это, как теперь выяснилось, получилось в результате того, что облако пыли улетело дальше. И перестало загораживать звезду.

Звезда, оказывается, исторгла из себя газы - много газов, которые сконцентрировали вокруг сеья облако пыли.

О том, что тайна Бетельгейзе раскрыта, сообщили в NASA и в ESA (европейском космическом агентстве). А подробно о результатах своего исследования ученые доложили в The Astrophysical Journal.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В конце концов никого не останется

Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант. Видна на небе чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии от 495 до 650 световых лет от Солнца.

Бетельгейзе в 1400 раз больше нашего светила и в 20 раз тяжелее. Если поместить её в центр Солнечной системы, то край звезды поглотит Юпитер.

Большинство астрономов уверены: Бетельгейзе обязательно взорвется. Такова судьба красных сверхгигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее. Не ясно лишь одно: когда случится катаклизм. Пока он откладывается. Может быть, на год, а может быть и на 100 тысяч лет.

Вспышка от взрыва Бетельгейзе озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Ели она там, конечно, имеется. Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным.

Бетельгейзе на небе.

Со временем наше Солнце повторит судьбу Бетельгейзе. Тоже превратится в красного сверхгиганта. Увеличится в размерах, как минимум, в 100 раз. Поглотит Меркурии и Венеру. Земля, возможно, останется — Солнце оттеснит ее на более далекую орбиту. А потом и раздувшееся Солнце взорвется. О ждать подобных неприятностей раньше, чем через 5-6 миллиардов лет не стоит.