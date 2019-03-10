Владимир Этуш: Я всегда хотел сыграть клоуна или дипломата

В распоряжении "КП" оказалась редкая запись встречи Владимира Этуша со зрителями, которая состоялась в 1987 году в московской типографии издательства "Наука". Эта запись находится в архиве звукоархивиста Юрия Метелкина. Интервью собрано из вопросов зала и ответов на эти вопросы артиста. С тех пор прошло больше тридцати лет, но удивительно, что ни ответы, ни вопросы ничуть не устарели. Владимир Абрамович оставался верен себе.

О талантливых учениках и педагогике

- Владимир Абрамович, вы не только артист, но и педагог. Что вы думаете о современной молодежи?

- Я не принадлежу к пожилым людям которые говорят "а вот в ваше время". Когда меня спрашивают, как я отношусь к молодежи, я отвечаю: "как к объективной реальности, данной нам в ощущениях". Всегда есть всякие, в том числе - и талантливые. Я считаю, что не тот учитель, кто учишь, а тот, у кого учишься, и я сам продолжаю учиться у своих учеников. А если говорить об учениках (это не значит, что они считают меня учителем), но я касательство имел к Юлии Борисовой, к Яковлеву, к Григорию Абрикосову, Вертинской, Райкину, Чурсиной, Ширвиндту, Филатову, Калягину...

- Вы были художественным руководителем курса всего один год. Почему больше не захотели?

- Мне каждый год предлагают взят курс и каждый год я отказываюсь. Это очень трудоемкая вещь, а я по характеру - очень обязательный человек. Все четыре года, пока я был руководителем - я не вылезал из училища, не сыграл ни одной роли ни в театре, ни в кино, потому что только занимался курсом. Станиславский говорил, для того чтобы обучить одного талантливого человека, имеет смысл обучать весь курс. С моего курса вышло много артистов. Смехов, Максакова, Збруев... Это много для курса. Поэтому я руководил один раз и больше не хочется.

О войне

- Чем вы занимались во время войны?

- А во время войны я воевал.

- А можно поподробнее?

- Я закончил первый курс в училище Щукина и началась война. Нас отправили на сооружение оборонительных рубежей. Брали на три дня, а оставили на три месяца. Когда я уезжал из Москвы была объявлена война, но Москва не изменилась. А когда мы вернулись в конце сентября - то это был уже военный город, затемненный с характерными переплетами на окнах, с дирижаблями воздушного заграждения...

Был такой спектакль, "Фельдмаршал Кутузов", на который очень рвались люди в то время по созвучию момента. Вообще театры во время войны были полны всегда, потому что Москва была перевалочным пунктом: люди уезжали на фронт, ехали с фронта, хотели развлечься. Но в этот день - было 16 сентября 1941 года - в зале на 1200 мест я насчитал 13 человек. Это были потерянные люди, которые не радовались, что попали на спектакль, им было неловко, что весь театр для них играет. А на сцене тем временем была вся труппа и вся школа, более ста человек, потому что мы играли русскую деревню и французских оккупантов. Но из какого-то жизнеутверждающего чувства театр играл еще лучше. И на меня это так подействовало, что на следующий день я оказался в армии. У меня было освобождения от призыва, но я пренебрег, воевал, был тяжело ранен, полгода провалялся в госпитале. И 9 мая 1945 года встретил в сквере Большого театра.

О заветных желаниях

- Что вы хотите сыграть?

- Когда меня спрашивают, что я хочу сыграть, я отвечаю: клоуна или дипломата. Это тоже рождено жизнью. Был такой спектакль «Два веронца», он шел на сцене Вахтангова, где я играл главную комедийную роль. Так случилось, что в день, когда я должен был играть спектакль, у меня произошла потеря. Умерла мама, и я отказался играть. Но в середине дня мне позвонили и спросили, может быть, я как-то себя преодолею? Дублера у меня не было, и я согласился. Чтобы сыграть, мне нужно было вытравить, уничтожить, подавить то чувство, которое мной владело и заполнить этот вакуум комедийным импровизационным самочувствием. Это даже нелегко сказать, но я сделал. По закону подлости, случай повторился. И я снова вышел играть. С тех пор мною владеет идея: я хочу сыграть человека, который по роду деятельности должен смешить, когда за плечами у него драма. Это может сделать клоун. И дипломат. Ну, что вы притихли? Мы на разные темы говорим, да.

- Как проводите досуг?

- А у меня нет досуга. К вам вот прихожу.

- А кто ваш любимый писатель?

- Я бы не хотел называть одного. Если говорить о классиках, то это Чехов, Толстой. Я был недавно в Ясной поляне и встретил там осколка того времени, главного хранителя музея. Ему 70 с лишним лет, он внучатый племянник Фета, по образу воспитания это такой характер, который сначала изучил французский язык, а потом перешел на русский. Он водил экскурсии, рассказывал и я увлекся нравственной стороной Толстого. Мы с точки зрения нравственности очень отстаем от людей прошлого. К счастью в прозе появились произведения, которые возвращают в эту сферу. Я имею виду "Плаху" Айтматова, "Печальный детектив" Астафьева, "Меньший среди братьев" Бакланова, "Пожар" Распутина. Эти вещи возвращают нас к тому пути, который мы с вами проскочили. Толстой и та атмосфера которая присутствует в Ясной поляне - наталкивает на такие рассуждения... Я прочел книгу Татьяны Кузьминской, - это сестра Софьи Андреевны, - называется «Моя жизнь дома и в Ясной поляне». Очень хорошая книга, которая показывает Толстого обыденно. Он же у нас разросся в какую-то огромную фигуру, а в книге он жизненный, близкий.

- Какие роли вы хотели бы сыграть в кино?

- Мне предлагают по традиции все восточных людей, но я считаю что не имею права откликаться на эти предложения. Ну сколько может быть из одного артиста этих восточных людей? Наша режиссер-сказочница Надежда Кошеверова предлагает сыграть в новой сказке, Кащея бессмертного... (смех в зале). Ну куда, жизнь ушла от этих Кощеев, мне не хочется. Вообще, я решил, что на предложения, в которых для меня будет рождения характера я откликаться не буду.

- А вы не думали возглавить театр имени Вахтангова?

- Возглавить? Хм. Я думаю, если человек дожил до моего возраста и не стал режиссером - то он и не должен им становиться. Не одобряю артистов, которые, заняв положение, еще и узурпируют свое право на режиссуру. Они не всегда имеют на это право, потому что режиссура - особая специальность, она состоит из педагогики и пластического решения. Педагогикой я занимаюсь, а вот второй составляющей не владею.

- Какая из сыгранных ролей ваша любимая?

- У вас дети есть? Сколько? Кто любим? А вот, видите? И у меня оба.

Спасибо, товарищи, вы симпатичный народ. Все, что я знал - я рассказал. Еще выучу какие-нибудь стишки и вам обязательно расскажу.

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