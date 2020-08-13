Русскоговорящие ливанцы побывали в лагере МЧС РФ в Бейруте

Дарина Зогейб, Олег Фара и Татьяна Зинин приготовили сувениры спасателям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже сообщала «КП», в Ливане работают российские спасатели, оказывающие помощь этой республике, пострадавшей от техногенной катастрофы, произошедшей 4 августа 2020 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в лагере, который развернуло МЧС России в Бейруте, побывали русскоговорящие ливанцы. В их числе ливанцы – выпускники российских и советских вузов. Они объединены в ассоциацию, в составе которой сотни человек. Кроме того, в Ливане есть и обладатели российских паспортов, постоянно проживающие в Ливане. Все они активно участвуют в ликвидации последствий взрывов в бейрутском порту – собирают продукты, покупают воду, одежду и медикаменты для пострадавших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдельные средства были собраны и потрачены на лекарства, закупленные русскоговорящими ливанцами для российского мобильного госпиталя. Но наши врачи попросили раздать все это нуждающимся, запасов медикаментов у российской бригады в достатке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфире Радио «КП» глава Ассоциации русскоязычных ливанцев Дарина Зогейб рассказала:

- Мы решили приехать к российским спасателям, чтобы поблагодарить их. Даже подготовили для них памятные сувениры. Сами мы работаем изо всех сил, стараемся помочь максимальному количеству пострадавших. В дефиците – детское питание и подгузники. Используем собственные возможности, плюс ливанцы, живущие за границей, посылают нам деньги, на которые мы покупаем все необходимое.