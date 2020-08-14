Михаил Дегтярёв: Я жене сказал, что люблю и соскучился. И сразу же уехал на видеосовещание с премьером

Михаил Дегтярёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Алло, Михаил Владимирович! Скажите, вы сами семью встречали?

- Да, конечно. В аэропорту. Они со всеми вместе вышли.

- То есть, не через депутатский зал?

- Нет. Вместе со всеми, конечно.

- Вы сколько их не видели?

- С 20 июля, с завтрака в Москве.

- Так, супруга и двое сыновей, да?

- Младший и старший. Прилетели. Старший только что из лагеря спортивного, где он был. Он у меня каратист.

- А младший?

- А младшему три месяца. Младенец. На грудном вскармливании.

- А, то есть, самый старший и самый младший. А самому младшему сколько?

- Три месяца.

- Как его зовут?

- Иван. Четвертый. Грозный. (смеётся)

- А старшему?

- Старшему 11. Петр Первый.

- А двое средних остались в Москве, да?

- Да. Василий Второй и Александр Третий.

- Им по сколько лет?

- Одному 7, другому 5. Они с бабушкой и дедушкой. Ну, жене тяжело с четырьмя просто приезжать.

- То есть, она будет по очереди их возить к вам?

- Ну, конечно. Пока-то негде жить, надо присматривать квартиру или дом в ипотеку. Они будет этим заниматься сейчас.

- А дети с кем будут?

- С ней. Старший, он как нянька младшему. Он уже с коляской умеет обращаться.

- А сейчас они с вами в гостинице пока?

- В гостинице.

- Супругу, напомните, как зовут?

- Галина.

- Я так понял, что вы без прессы их встречали или как?

- Ну, пресса сбежалась сразу.

- Ну ясно, узнали откуда-то.

- Заметно это. Заметно мое появление с цветами.

- Какие цветы вы дарили супруге?

- Розы и лилии. И еще послание президента за 2020 год подарил, с признанием в любви. Это наша история с ней. Я с Галей познакомился в 2004 году, написав признание в любви на обложке послания президента Федеральному собранию за 2004 год. У меня была брошюрка.

- Она, что, где-то рядом была? Тоже слушала послание?

- Брошюрка?

- Нет, невеста. Будущая...

- В 2004 году просто у меня оказалась эта брошюра и это было для меня вдиковинку и я решил так оригинально с ней познакомиться. А в 2020 году в Хабаровске встретил с цветами и с посланием за 2020 год.

- А это послание было в качестве записки вашей, да?

- Да.

- А можно узнать, что там было написано?

- С приездом в родной Хабаровск. Люблю тебя.

- Это сейчас. А тогда?

- Ну, тогда, чего там, как у всех - ты мне нравишься, давай дружить. Я тогда работал инженером компании Билайн, а она была практиканткой отдела экономики, по-моему. Тоже в Билайне, в Самаре.

- И вы тогда уже были… вы где это послание-то взяли?

- А я же возглавлял движение «Молодежное единство» и нам рассылали по почте, чтобы мы просвещались, изучали.

- Вы с аэропорта их повезли в гостиницу, а потом ? Удалось пообщаться? Город показать?

- Да нет, конечно. Десять минут - только удалось поцеловать, обнять и я поехал на видеосовещание с премьер-министром, он в Петропавловске-Камчатском, докладывал ему о наших делах, в частности, о ветке газопровода от Октябрьского до Комсомольска-на-Амуре, нам нужно ее ремонтировать, она в аварийном состоянии и к 2025 году переводить весь край на российский газ.

Этому как раз мы и посвятили совещание. Мое выступление на совещании, точнее.

- А премьер знает, что врио губернатора часть семьи привез?

- Да нет, конечно, зачем ему об этом знать? Это личное.

- А дальше ваши планы? Вы придете, они уже все спать будут или как?

- Ну, вот сейчас я заехал за сыном, я его возьму на награждение стобалльников премиями. Пусть посмотрит, к чему надо стремиться.

- А маленький там остался?

- Ну, с мамой, конечно.

- Дальше, сколько они у вас пробудут?

- Ну, не знаю. Посмотрим. Завтра поедем в монастырь, встречаемся с Владыкой, с монахами. И потом вечером заедем на одно мероприятие, в городе будет проходить очень интересное. В Инстаграме почитаешь.

А в воскресенье пойдем со старшим сыном на футбол болеть за СКА «Хабаровск» на стадион имени Ленина. Ну, разрешили, в соответствии с требованием Роспотребнадзора 10% болельщиков, с соблюдением норм социальной дистанции, вот два болельщика уже есть. Я и сын.

- Что вам супруга первое сказала? Она ж вас с завтрака 20-го числа не видела? Спросила что-то, что-то привезла… или сказала: «Ты похудел»… Первая фраза, вот что обычно жены говорят?

- Хорошо выглядишь! - сказала.

- А вы ей что сказали?

- Ну, что люблю. И соскучился.

- И вручили послание президента.

- Ну, да, с запиской.

- Ну, сначала вроде вы грустно начали это интервью, а сейчас у вас такие краски новые появились в голосе и, я думаю, что…

- Настроение повысилось, конечно. Родные, хоть и не все, но уже рядом.

- Спасибо вам огромное.

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