Михаил Дегтярёв: Я жене сказал, что люблю и соскучился. И сразу же уехал на видеосовещание с премьером

Михаил Дегтярёв
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- Алло, Михаил Владимирович! Скажите, вы сами семью встречали?
- Да, конечно. В аэропорту. Они со всеми вместе вышли.
- То есть, не через депутатский зал?
- Нет. Вместе со всеми, конечно.
- Вы сколько их не видели?
- С 20 июля, с завтрака в Москве.
- Так, супруга и двое сыновей, да?
- Младший и старший. Прилетели. Старший только что из лагеря спортивного, где он был. Он у меня каратист.
- А младший?
- А младшему три месяца. Младенец. На грудном вскармливании.
- А, то есть, самый старший и самый младший. А самому младшему сколько?
- Три месяца.
- Как его зовут?
- Иван. Четвертый. Грозный. (смеётся)
- А старшему?
- Старшему 11. Петр Первый.
- А двое средних остались в Москве, да?
- Да. Василий Второй и Александр Третий.
- Им по сколько лет?
- Одному 7, другому 5. Они с бабушкой и дедушкой. Ну, жене тяжело с четырьмя просто приезжать.
- То есть, она будет по очереди их возить к вам?
- Ну, конечно. Пока-то негде жить, надо присматривать квартиру или дом в ипотеку. Они будет этим заниматься сейчас.
- А дети с кем будут?
- С ней. Старший, он как нянька младшему. Он уже с коляской умеет обращаться.
- А сейчас они с вами в гостинице пока?
- В гостинице.
- Супругу, напомните, как зовут?
- Галина.
- Я так понял, что вы без прессы их встречали или как?
- Ну, пресса сбежалась сразу.
- Ну ясно, узнали откуда-то.
- Заметно это. Заметно мое появление с цветами.
- Какие цветы вы дарили супруге?
- Розы и лилии. И еще послание президента за 2020 год подарил, с признанием в любви. Это наша история с ней. Я с Галей познакомился в 2004 году, написав признание в любви на обложке послания президента Федеральному собранию за 2004 год. У меня была брошюрка.
- Она, что, где-то рядом была? Тоже слушала послание?
- Брошюрка?
- Нет, невеста. Будущая...
- В 2004 году просто у меня оказалась эта брошюра и это было для меня вдиковинку и я решил так оригинально с ней познакомиться. А в 2020 году в Хабаровске встретил с цветами и с посланием за 2020 год.
- А это послание было в качестве записки вашей, да?
- Да.
- А можно узнать, что там было написано?
- С приездом в родной Хабаровск. Люблю тебя.
- Это сейчас. А тогда?
- Ну, тогда, чего там, как у всех - ты мне нравишься, давай дружить. Я тогда работал инженером компании Билайн, а она была практиканткой отдела экономики, по-моему. Тоже в Билайне, в Самаре.
- И вы тогда уже были… вы где это послание-то взяли?
- А я же возглавлял движение «Молодежное единство» и нам рассылали по почте, чтобы мы просвещались, изучали.
- Вы с аэропорта их повезли в гостиницу, а потом ? Удалось пообщаться? Город показать?
- Да нет, конечно. Десять минут - только удалось поцеловать, обнять и я поехал на видеосовещание с премьер-министром, он в Петропавловске-Камчатском, докладывал ему о наших делах, в частности, о ветке газопровода от Октябрьского до Комсомольска-на-Амуре, нам нужно ее ремонтировать, она в аварийном состоянии и к 2025 году переводить весь край на российский газ.
Этому как раз мы и посвятили совещание. Мое выступление на совещании, точнее.
- А премьер знает, что врио губернатора часть семьи привез?
- Да нет, конечно, зачем ему об этом знать? Это личное.
- А дальше ваши планы? Вы придете, они уже все спать будут или как?
- Ну, вот сейчас я заехал за сыном, я его возьму на награждение стобалльников премиями. Пусть посмотрит, к чему надо стремиться.
- А маленький там остался?
- Ну, с мамой, конечно.
- Дальше, сколько они у вас пробудут?
- Ну, не знаю. Посмотрим. Завтра поедем в монастырь, встречаемся с Владыкой, с монахами. И потом вечером заедем на одно мероприятие, в городе будет проходить очень интересное. В Инстаграме почитаешь.
А в воскресенье пойдем со старшим сыном на футбол болеть за СКА «Хабаровск» на стадион имени Ленина. Ну, разрешили, в соответствии с требованием Роспотребнадзора 10% болельщиков, с соблюдением норм социальной дистанции, вот два болельщика уже есть. Я и сын.
- Что вам супруга первое сказала? Она ж вас с завтрака 20-го числа не видела? Спросила что-то, что-то привезла… или сказала: «Ты похудел»… Первая фраза, вот что обычно жены говорят?
- Хорошо выглядишь! - сказала.
- А вы ей что сказали?
- Ну, что люблю. И соскучился.
- И вручили послание президента.
- Ну, да, с запиской.
- Ну, сначала вроде вы грустно начали это интервью, а сейчас у вас такие краски новые появились в голосе и, я думаю, что…
- Настроение повысилось, конечно. Родные, хоть и не все, но уже рядом.
- Спасибо вам огромное.
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