Крохи ищут дом: Шесть способов помочь бездомным животным

Каждому животному нужен дом и любящие люди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже более 25 лет 15 август весь мир отмечает Международный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). В 1992 году Международное общество по правам животных объявило каждую третью субботу этого месяца памятной датой, посвященной братьям нашим меньшим и ответственному отношению к ним. В этом году 15 августа Фонд “В будущее!” и многие другие организации по защите безнадзорных животных расскажут о том, как можно помочь животным, оставшимся без хозяев.

Итак, как помочь бездомным кошкам и собакам?

1. Конечно же, взять питомца из приюта.

У каждого животного в приюте – свой характер и своя история. Ниже мы рассказываем вам о нескольких подопечных московских приютов, которые прямо сейчас ждут встречи со своим хозяином.

Нежный скромняга Альфи

Альфи Фото: Фонд "В БУДУЩЕЕ!"

Возраст: 4 месяца

Приучен к лотку: да

Вакцинация: по возрасту

Стерилизация: нет

Приют: Муркоша

8 (495) 135-51-03

Скромный соня Альфи уже готов к приключениям и новым знаниям, хотя он ещё совсем кроха. Несмотря на свою бесконечную нежность Альфи любитель поиграть в шуршащие фантики и мячики.

Заводная Пчёлка

Пчелка Фото: Фонд "В БУДУЩЕЕ!"

Возраст: 2,5 года

Приучена к поводку: да

Рост в холке: 65 см

Вакцинация: да

Стерилизация: да

Приют: Кожухово

+7 (903) 202-14-52 Марина

Фонд помощи приюта «Лапа дружбы»

С Пчелкой точно не будет скучно: она легко завлечет в игру или поведет на прогулку исследовать новые просторы. Если вы любите гулять, путешествовать, ходить в походы, любите спорт, то Пчелка — собака именно для вас.

Изящная Мерилин

Мерлин Фото: Фонд "В БУДУЩЕЕ!"

Возраст: 1 год

Приучена к лотку: да

Приучена к когтеточке: да

Вакцинация: да

Стерилизация: да

Приют: Кожухово

+7 (903) 016-01-11 Марина

Любовь Мерилин нужно завоевать, ведь она настоящая звезда. Зато эмоции от момента, когда неприступная красавица позволяет почесать за ушком, ни с чем не сравнить.

Жизнерадостный Миша

Миша Фото: Фонд "В БУДУЩЕЕ!"

Возраст: 3 года

Приучен к поводку: да

Рост в холке: 65 см

Вакцинация: да

Стерилизация: да

Приют: Искра

+7 (903) 190-52-99 Светлана

+7 (915) 099-49-03 Валерия

Энергичный Миша, несмотря на возраст, в душе все еще немного щенок. Он любит движение и долгие прогулки, очень лоялен к людям и не конфликтует с другими собаками.

Маленький исследователь Мартин

Мартин Фото: Фонд "В БУДУЩЕЕ!"

Возраст: 5 месяцев

Приучен к лотку: да

Вакцинация: да

Кастрация: по возрасту

Приют: Бирюлево

8 (916) 250-14-12 Александра

Мартин - очень дружелюбный и милый добряк. Спокойный и жизнерадостный мальчуган любит исследовать все, что попадет в его поле зрения. Обожает помурлыкать на ручках.

Игривая Лана

Лана Фото: Фонд В БУДУЩЕЕ!

Возраст: 6 лет

Приучена к поводку: да

Рост в холке: 45 см (некрупная)

Вакцинация: да

Стерилизация: да

Приют: Супер собака

+7 (916) 734-77-14 Мария

Лана с отличием учится собачьим навыкам: важно ходит на поводке, очень доброжелательно ведёт себя с другими животными. У Ланы супер-способность: высокоточный встроенный локатор вкусняшек, работает без осечек.

С другими хвостатыми и усатыми вы можете познакомится в каталоге “Месяца помощи животным”!

Если у вас нет возможности забрать животное домой, не стоит отчаиваться. Существует много других способов, как можно помочь и сыграть важную роль в жизни хвостатых из приютов:

2. Сделайте пожертвование.

Или подпишитесь на ежемесячный платеж в помощь приютам – например, стоимость одной поездки в метро или чашки кофе. Это будет незаметно для вас, но ощутимо для животных, которые нуждаются в помощи. Выберите приют, который вам понравится, или поддержите фонды, которые помогают приютам. Выбирайте приют или фонд, который публикует свою отчетность и близок вам по духу)

Станьте волонтером приюта, если вам не безразлична судьба бездомных животных и вы любите проводить время с животными.

Вы можете приезжать к собакам и кошкам, общаться с ними, социализировать, вычесывать их, собирать средства на лечение. Кроме того, вы можете помочь найти дом приютским воспитанникам, распространяя информацию о них среди ваших знакомых и в интернете. Видеть такой ощутимый результат помощи бывает очень приятно! Важно: большинство приютов имеют возрастные ограничения для волонтеров - с 16 лет, но это всегда можно уточнить индивидуально для каждого случая. Карта московских приютов, которые всегда ждут волонтеров, на этой странице.

3. Примите участие в благотворительном мероприятии

В городах постоянно проводятся благотворительные мероприятия самого разного формата. Например, если вы любите отвечать на вопросы из передач в стиле “Своей игры” или “Что? Где? Когда?”, 24 августа пройдет благотворительный онлайн-квиз "Усы, лапы, квиз!". Средства, вырученные с организации квиза, пойдут на помощь кошкам и собакам в приютах.

4. Помогите кошкам в своем дворе

Проект “Котошеф” - это онлайн-платформа с пошаговыми инструкциями для неравнодушных людей с любым уровнем опыта. С помощью материалов сайта можно помочь бездомным кошкам в своем дворе или любой кошечке, случайно найденной на улице!

5. Будьте хорошим хозяином

Создавайте комфортную и, самое главное, безопасную среду для своего питомца. Изучайте его повадки, интересы, чтобы найти с ним общий язык. Так вы точно сделаете счастливее одного питомца в этом мире)

6. Стерилизуйте своего питомца

Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании и США, 70-80% процентов котят домашних кошек появляются случайно, и хозяева не знают, что с ними делать. В Великобритании за год число “ненужных” котят составило 850 000. Далеко не все из них найдут хозяев и дом, а многие - пополнят ряды бездомных. В России таких исследований пока не проводилось, но численность вряд ли меньше. Для того, чтобы помочь снизить масштабы проблемы животных без хозяев, достаточно стерилизовать своего питомца.

Месяц помощи животным проводится в Москве весь август Фондом “В будущее!”. Среди мероприятий Месяца каждый может выбрать способ помощи, который подходит именно ему, и помогать с удовольствием. Подробности - на animalsmonth.ru.