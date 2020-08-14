Причина смерти Валентины Легкоступовой: популярная певица 80-х не вышла из комы

Валентина Легкоступова Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Впавшая в кому Валентина Легкоступова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. С 7 августа врачи боролись за жизнь звезды 80-х. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. О том, что исполнительница хита "Ягода-малина"умерла, сообщила ее дочь Анетта Бриль.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...", - написала дочь Валентины Легкоступовой в блоге.

Буквально за день до смерти мамы Анетта Бриль поделилась тем, что же на самом деле произошло с близким человеком. "Хочу выступить с официальным заявлением в сложившейся ситуации, потому что весь этот поток лжи и хайпа «добрых людей» достиг каких-то невероятных масштабов и считаю нужным прояснить ситуацию. Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться", - объявила девушка.

Она также рассказала, что вместе с супругом отвезла родительницу и ее третьего мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу 6 августа. "Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения", - писала Анетта.

Она не понимает, что же могло произойти, а главное,как такое могло произойти, что Легкоступова впала в кому. "У нее не было проломленной головы и ссадин на лице. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции", - заявила Бриль.

Анетта уточнила, что у мамы была черепно-мозговая травма. Она особо отметила: "Ни я, ни моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?!".

Дочь Легкоступовой сообщила, что не намерена "поливать грязью Фирсова". Валентина Валерьевна вышла за него замуж за месяц до смерти. "Это был выбор моей мамы", - резюмировала она.

Отметим, Валентина Легкоступова была ученицей Иосифа Кобзона. Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в Херсоне. В 1987 году записала самую популярную свою песню "Ягода-малина", которая была впервые показана на Центральном телевидении в новогоднем "Голубом огоньке" 1 января 1987 года. В конце года песня также вышла в финал фестиваля "Песня года".