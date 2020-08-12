У впавшей в кому и подключенной к ИВЛ Валентины Легкоступовой начались осложнения

Валентине Легкоступовой стало хуже. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Состояние впавшей в кому Валентины Легкоступовой резко ухудшилось. 54-летнюю певицу подключили к аппарату ИВЛ. Врачи не смогли обнадежить ее родных, предупредив близких о том, что прогнозы неутешительные.

У исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой, которая находится в реанимации из-за травмы головы, начались осложнения. После операции на головном мозге артистке стало хуже, передает сайт mk.ru.

Супруг звезды Юрий Фирсов заявил, что его жена упала сама. В апреле 2019 года с Валентиной Валерьевной уже случалась похожая неприятность. Правда, тогда все обошлось. Женщина обращалась к врачам с переломом носа. Как пояснила дочь певицы, ее мама не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее лицом.

Кроме того, по некоторым данным, в сентябре Валентина Валерьевна жаловалась близким на затяжную депрессию, говорила о потере интереса к жизни. Тогда певице даже пришлось вызывать психиатрическую бригаду "скорой".

По словам Натальи Штурм, исполнительница хита "Ягода-малина" пыталась найти счастье в новых отношениях после творческого забвения. Последние годы певица тяжело переживала кризис. Ее редко приглашали на концерты.

"Она долго не хотела выходить замуж за этого своего поклонника Юрия Фирсова. Он за ней ходил, ходил, выходил, наконец-то! Я думаю, что у Вали к нему не было любви, скорее, благодарность за то, что он дал ей новый виток жизни. Ведь в последние годы Валя была не востребована в творчестве. Как любой артист, она искала другие пути самореализации. Я видела, что после замужества, ее начали приглашать на программы", - откровенничает Штурм.

Произошедшее с коллегой несчастье шокировало Наталью. "Это ужас. Трепанация черепа. Муж, конечно, ничего не расскажет, потому что он сбежал из больницы. Я всегда знала, что замужество до добра не доводит, особенно в зрелом возрасте. Не верю я в сказки. У Вали взрослая прекрасная дочь, раз она приехала проверить маму, видимо, были основания для этого", - резюмировала певица.

Напомним, 7 августа дочь Валентины Легкоступовой обнаружила родительницу в квартире на Саратовской улице вместе с ее мужем-яхтсменом Юрием Фирсовым. Пара была пьяна, в жилище царил бардак. Наследница звезды поместила мать и ее супруга в наркологическую клинику на реабилитацию. Мужчина самовольно покинул стационар, а певицу в состоянии комы госпитализировали в другую больницу. Врачи диагностировали у нее тяжелые травмы.

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