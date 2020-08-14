Работали круглосуточно в три смены: российские спасатели возвращаются домой из Бейрута

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 13 августа, российские спасатели завершили свою работу в Бейруте после взрыва.

- В течение двух суток мы готовим группировку к возвращению на Родину, - заявил первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели и медики прибыли в Бейрут 5 августа, на следующий день после взрыва. Всего ЧС ликвидировали порядка 160 специалистов. С 5 по 14 августа российские спасатели работали вблизи эпицентра взрыва. При этом работы выполнялись круглосуточно в три смены.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За это время медики оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям. В районе ЧС также работали психологи. Они помогли 62 людям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели, в свою очередь, обследовали более 31,5 км. территорий Бейрута, в том числе 26 тыс. кв.м с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате поисковых работ специалисты извлекли из-под завалов тела 10 погибших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним. взрыв магнитудой магнитудой 4,5 баллов произошел в аэропорту Бейрута 4 августа. Вскоре после трагедии стала известна возможная причина взрыва. Оказалось, что в порту хранились 2700 тонны аммиачной селитры, которые были конфискованы у одного из судов. Опасное вещество пролежало в порту около 6 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН