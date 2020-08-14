Декларации о доходах-2019 депутатов ГосДумы: Сколько зарабатывают Жириновский, Терешкова, Роднина и Поклонская

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в сто с лишним миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации указал доход за 2019 год в размере 100 290 660, 31 рублей. Это один из самых высоких показателей.

Из собственности квартира 174, метра квадратных. Жилой дом 989 кв.м, два гостевых дома (468 и 208 метров квадратных), три нежилые постройки, три хозблока и одна теплица площадью 50 кв.м.

Кто смотрит за теплицей не понятно, так как супруги, если верить декларации, у государственного мужа нет. Зато есть трое детей, у которых совершенно никакой собственности.

ЖИРИНОВСКИЙ — САМЫЙ БОГАТЫЙ ИЗ ЛИДЕРОВ ФРАКЦИЙ

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал сумму в 22 450 933.27 рублей. А вот из собственности у Владимира Вольфовича только скромная квартира площадью 38,8 квадратных метра.

Владимир Жириновский на трибуне Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, заработал в прошлом году 7 903 533 рубля. Из недвижимости — квартира (197 метров), дача (113 кв.м) и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга лидера коммунистов заработала 246 196 рублей.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов весь 2019 прожил (судя по декларации) на доход 5 516 957 рублей. Из недвижимости два земельных участка и машиноместо. Автомобили отечественные - ВАЗ 21214 БРОНТО, и ГАЗ 69. Супруга Неверова зарабатывает наравне с мужем. Ее доход 5 520 229 рубля. Ездит она на Ленд Крузере и владеет долей в доме, площадью 650 квадратных метров.

Справедливорос Сергей Миронов заработал меньше своих коллег — 4 292 656 рублей. Из имущества только автоприцеп. Супруга Миронова получила в 2019 году 252 000 рублей. На нее оформлена квартира площадью 63 кв.м.

ИЗВЕСТНЫЕ ГОСДУМОВЦЫ

Выделившаяся своими заявления в этом году депутат - космонавт Валентина Терешкова в прошлом 2019-м получила 14 179 264 рублей. В собственности 2 «Мерседеса», жилой дом в 700 метров, и две квартиры — 90 и 170 метров квадратных.

Валентина Терешкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У сына актера Михаила Боярского Сергея доход чуть ниже, чем у Жириновсокго - 19 487 772 рублей. А еще три квартиры и машина «Лексус».

Знаменитый спортсмен, а сейчас депутат ГосДумы Николай Валуев, судя по его декларации, получил за прошлый год 13 235 731 рублей. У супруги боксера доход 9 897 665 рублей, две квартиры, дом в России, дом в Испании и два нежилых помещения в собственности.

Экс-конькобежка Светлана Журова получила доходов - 6 586 507 рублей. В собственности земельный участок, жилой дом и две квартиры.

Шахматист Анатолий Карпов - 7 263 933 рублей. (Три участка, две квартиры и дачный дом).

Виталий Милонов — 5 420 201 рублей, а супруга всего 36 000 (наверное, детские пособия, ведь у пары их шестеро).

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская — 5 410 349 рублей (из собственности только скромный земельный участок).

Геннадий Онищенко— 19 352 473 рублей (собственность — два жилых дома, квартира (и еще две у супруги) и земельный участок).

Экс-телеведущая Оксана Пушкина получила 5 373 776 рублей, квартиру и машину «Мерседес».

У депутата и олимпийской чемпионки - фигуристки Ирины Родниной — доход 6 713 226 рублей.