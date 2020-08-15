Удержится ли у власти Лукашенко и уйдет ли Белоруссия на Запад

Маски Александра Лукашенко на митинге в поддержку белорусской оппозиции в Киеве. Фото: REUTERS

- Федор Александрович, Лукашенко обречен или нет?

- Что значит обречен?

- Ну, он перестанет быть президентом в течение ближайших недель? Или удержится?

- Не знаю. Во всяком случае, симптомы нехорошие. Сейчас довольно трудно понять, что происходит белорусских верхах - то ли начинается некое сомнение в рядах тех, кто должен выполнять свои функции, потому что они, естественно, знают много примеров из прошлого, когда посылали подавлять, а потом говорили - сами виноваты - и крайними делали. Поэтому, естественно, у них может возникать сомнение. Либо как раз наоборот. Сейчас происходит тактическая перегруппировка для того, чтобы финально попробовать резко подавить. Но Лукашенко ведет себя довольно уверенно. То есть, как бы делает вид, что все в порядке.

- А вот эти неожиданные его комментарии, что «не нужно бить лежачих», они не внесут сумятицу в головы людей, которые явно выполняли приказ?

- Я думаю, что все-таки приказ бить лежачих им не давали. Я надеюсь. То, что перебор с жестокостью вызвал прилив протестов - это более-менее оценено и, наверное, проводится некая корректировка, а, самое главное, руководство хочет обозначить, что, ребята, были перегибы, а сейчас не волнуйтесь. Так что, мне кажется, люди в форме, которые это делают, они понимают, что это некое тактическое маневрирование.

Политолог Федор Лукьянов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как России себя сейчас правильно вести, чтобы Беларусь от нас не ушла?

- Подход должен бы быть и к Белоруссии, и к другим странам этого ряда такой, чтобы установить такую степень их зависимости от нас, когда смена одного вождя на другого может менять риторику, но не главного… Пример - Армения. Там в 2018 году произошла серьезная смена власти, которая в общем не так, чтобы настроена теперь позитивно к России, но деваться-то некуда. Поэтому более-менее прагматически они стали устанавливать отношения. И с Белоруссией должно быть так же, потому что экономическая зависимость огромная. И, кто бы ни пришел, если он нормальный человек, а не терминатор и разрушитель, он должен прежде всего начать разговор с Москвой. Но это в идеале. А на практике пока трудно сказать.

- Но украинский же сценарий тоже предполагал здравомыслие со стороны руководства. И Порошенко был олигархом, а не дураком-разрушителем. Но закрыли же предприятия, распилили и отправили на металлолом, не побоялись.

- Ну, Украина - особый случай. В пике украинских событий была острейшая геополитическая борьба между Западом и Россией. Сейчас у всех своих дел по горло. И очень видно, что Европа должна была начать возмущаться происходящим в Белоруссии, вводить санкции, но ей очень не хочется в это влезать, потому что других дел хватает. Однако, видимо, придется... И степень зависимости Белоруссии все-таки больше гораздо от Москвы. Без России непонятно, как им существовать.

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