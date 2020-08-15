ФБР фальсифицировало основания для расследования «сговора Трампа с Россией»

Клинсмит стал первым представителем американских спецслужб, которому предъявлено обвинение в организации незаконной слежки за предвыборным штабом, а позднее администрацией Трампа. Фото: REUTERS

Ожидается, что завтра в ходе судебного заседания виновным себя признает бывший глава правового департамента ФБР Кевин Клинсмит.

Он обвиняется в том, что сфабриковал основания для выдачи федерального ордера, позволяющего ФБР начать слежку за помощником тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа Картером Пейджем.

ФБР «считало», что Пейдж стал объектом разработки российских спецслужб. И в 2016 году просило суд дать соответствующую санкцию.

В обосновании ФБР значилось, что «Пейдж, а возможно, и другие члены штаба Трампа сотрудничают с Россией с целью вмешаться в выборы в США». При этом бюро утаило, что использовало в качестве подозрений в адрес Пейджа информацию из т.н. «досье Стила», вся информация из которого позднее была официально признана несостоятельной.

Клинсмит стал первым представителем американских спецслужб, которому предъявлено обвинение в организации незаконной слежки за предвыборным штабом, а позднее администрацией Трампа.

В обвинительном заключении также фигурируют смс-сообщения, которыми обменивался Клинсмит с одной из своих коллег, также работавшей в правовом департаменте ФБР.

Сообщения датируются периодом, после которого стало ясно, что Трамп избран на пост президента США:

«Я просто опустошен»… «Мое проклятое имя есть во всех документах расследования деятельности его штаба»…

Также в ответ на вопрос «Это заставляет вас пересмотреть свои обязательства перед администрацией Трампа?» Клинсмит отвечает: «Нет, черт побери! Да здравствует сопротивление!»

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