В Белоруссии сейчас - важнейший момент для России 21 века. Ничьей там не будет

То что происходит в Белоруссии - момент истины для сегодняшней России. Фото: REUTERS

Как тяжко это писать...

Но и молчать нельзя...

То что происходит в Белоруссии - момент истины для сегодняшней России.

Потому что в Беларуси происходит Майдан. Он уже начался.

Под Майданом я подразумеваю долго-готовящуюся, спонсируемую Западом кампанию, которая начинается в ситуации, когда действующая власть окончательно теряет адекватность.

Никогда не испытывал симпатий к Лукашенко. Всегда видел его лживость. Несмотря на тактическую изворотливость и даже некую патриархальность, Лукашенко, для меня, прежде всего лжец. Потому что он делал вид что верит в реальность Беларуси как субъекта. Делал вид, что не считает Беларусь симулякром. Конечно он все понимал. Конечно, он понимал, что смысл у Беларуси (также как и у Украины) один - не быть Россией, не быть частью империи.

Но не быть Россией - это значит дрейфовать в сторону другой империи, атлантической. Лукашенко делал вид, что и этого не знает.

Лукашенко, играл в ту же игру, что и Янукович. Делал вид, что верит в реальность этого государства и, одновременно, делал вид, что лучше относится к России нежели другие политики в этом и соседних государствах. Доигрался.

Процессы в Белоруссии страшны даже не тем, что ракеты НАТО еще ближе к Москве могут подойти, как некоторые считают. И не такое в истории было. Европейцы и под Москвой в 1941-м были, и в Москве в 1812.

И даже не тем, что мы "потеряем Белоруссию". И вместо Лукашенко придет комик типа Зеленского или журналист типа Романа Протасевича (Главред NEXTA - самого влиятельного телеграмм-канал в Белоруссии, рупора протеста, 2 млн подписчиков, живет Роман в Варшаве сейчас, дружит с украинскими журналистами и тд).

Страшно, если мы потеряем себя. Любое разрешение ситуации с Лукашенко в сторону "европейских ценностей" будет катастрофой для России. Это будет несравнимо с унижением России киевским Майданом. На то унижение Путин сумел ответить крымским референдумом и донбасским. Получилась ничья.

В этой игре ничьи не будет. Это плей-офф. Будет или как с Барселоной сегодня, проигравшей Баварии с рекордным счетом 8-2. Или как со сборной СССР, выигравшей в 1972 году на Олимпиаде у США в баскетбол за три секунды до сирены. Конечно аналогии со спортом относительны. Но на то они и аналогии.

Повторю уже без спортивной лексики: по моему, мы переживаем важнейший момент в истории России 21 века.

Ведь новогоднее поздравление Ельцина 31 декабря 1999 года - это же не 21 век? И флаг над Рейхстагом не 21 век.

И документы Беловежской пущи - не 21 век, да?

И поляки в Московском Кремле- это же 1610-1612? Или как?

Не знаю, что дни грядущие нам готовят, но знаю, что они важны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему знаменитые белорусские заводы забастовали против Лукашенко

К протестующим в Белоруссии присоединились рабочие ведущих республиканских заводов. И это в корне меняет дело, ведь это все люди, работающие на государство — масштабной приватизации в Белоруссии после распада СССР так и не случилось. (подробности)