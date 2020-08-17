Русские эмигранты в Канаде - пятая колонна Москвы?

Русские канадцы Канаде не вредят. Они просто Родину в беде не бросают. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧАСТЬ 1.

ЧАСТЬ 2.

- Так что, мы пятая колонна в Канаде? - грустно спросила меня одна многодетная мама, которая, будучи «глубоко беременной», собирала одежду для детдомов Донбасса - ездила по домам и таскала тяжелые тюки и коробки.

Нет, конечно. Пятая колонна - это кто вредит стране проживания. Русские канадцы Канаде не вредят. Они просто Родину в беде не бросают. От них идут посылки не только на Донбасс, но и в детские фонды России, и просто разным семьям, о бедственном положении которых узнали из СМИ.

ДВЕ НЕПОХОЖИХ ВОЛНЫ

Русские канадцы-«ватники» не только не вредят Канаде, а еще и участвуют в борьбе местного населения за то или за се. Наши эмигранты участвовали в митингах против странного сексобразования в школах, против разных непопулярных в стране законов. Стояли плечом к плечу с канадцами. То есть и за справедливость и порядок в этой стране они тоже волнуются.

Эмигранты 90-х годов в корне отличаются от предыдущей волны - эмигрантов 70-80-х. То была еврейская эмиграция. Требовали отпустить в Израиль, в итоге разъехались по Израилю, США и Канаде. Отношение к СССР у представителей этой волны обычно плохое или очень плохое (иначе чего бы они рвались из страны?). К «реформаторам», которые свалили КПСС, соответственно, хорошее. В мыслях о Путине и современной России по взглядам они совпадают с российскими либералами. Некоторые газетки представителей этой волны полностью состоят из охаивания России.

Когда я приехала в Канаду в 90-е годы, это было просто «гнездо реакции». Было ощущение, что люди законсервировались в антисоветчине 70-х годов. В России давно все изменилось, а у них все «Щаранский, Синявский, Даниэль, агенты КГБ, ужасы ГУЛАГа».

Я начала издавать газету, так читатели несказанно обрадовались: «Ваше издание - луч света в темном царстве», «Мы сразу поняли: наши пришли». Один мужчина ехал мимо на машине, увидел меня с пачкой газеты в руках, понял, что я издатель, и прокричал из окна: «Эй, русское поле, так держать! Не сдавайся!».

Еврей, между прочим. Несмотря на то, что большая часть этой волны, по моим наблюдениям, к России имеет претензии (типа «мой папа при Сталине сидел». А за что сидел - не говорят, как будто папа не мог сидеть за хищение народной собственности или растление несовершеннолетней), есть, конечно, в ней люди, которые к России относятся с уважением и любовью. Они активно участвуют в парадах Бессмертного полка и деятельности русских организаций, народившихся после 2014 года.

Один такой мне сказал:

- Я жил в Израиле, Аргентине, Канаде, и скажу вам честно - лучше России страны нет. (А не возвращается, потому что возраст уже не тот, пенсия в России не заработана, а с канадской за границей можно жить не более шести месяцев в год).

И все-таки большая часть этой «антисоветской волны» настроена к России плохо. А уж многие из детей их, никогда Россию не видевших, те и вовсе напичканы кучей легенд о ГУЛАГе и о том, что в современной России народ с голоду пухнет. Я недавно в американской женской группе в соцсетях выставила фотки рядового магазина «Пятерочка» с кучей продуктов на прилавках, так за четыре часа набралась тысяча комментариев с проклятиями в мой адрес. Я ведь надругалась над святой верой в то, что Россия вот-вот загнется.

Однако, подчеркиваю, среди канадских «ватников» евреев немало, а некоторые даже и объединители русских, организаторы акций против Порошенко и АТО в 2014-16 годах.

МУЖ - ЗА БАНДЕРУ, ЖЕНА - ЗА РОССИЮ

Что касается украинской общины, то до 2014 года русскоязычная диаспора с ней сотрудничала. Но после контактов стало куда меньше. «Комсомолку», бывало, в украинском районе выкидывали из магазинов в мусорные контейнеры. Не читатели, а представители одной из украинских организаций.

- Они пришли ко мне в магазин, поскидывали с полок российские гречку, семечки и сказали, что если я буду закупать в России, они сделают так, что у меня покупателей не останется, - со слезами на глазах рассказывал мне один владелец магазина. - И вашу газету они велели не брать.

До 2015 года в Канаде правил Стивен Харпер - яростный сторонник Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До этого хозяин магазина, напротив, просил привозить побольше экземпляров «КП» - в этом районе народ тоже поделен на две части. Далеко не все за бандеровцев. Старая эмиграция в основном - за них, это потомки «западенцев» из Австро-Венгрии и дети-внуки полицаев. А вот среди приехавших в 90-е многие - за Россию.

Примечательно, что эта организация, с семечками воевавшая, вроде бы принципиальная, а все годы с 2014-го продолжает сотрудничать с Россией. Сами деньги гребут от связей с «агрессором» и даже с Донбассом, а другим запрещают.

Приходили они и в другой магазин, требовали выкинуть «Комсомолку», но русские хозяева отказались. А читательница из этого района звонила мне и шептала в трубку: «Мы вас поддерживаем! Только вас и читаем! У меня муж за бандерву, потому я шепотом говорю, но я вечером надеваю темные очки, шляпу, беру ваши газеты и разношу везде».

Такие дела.

ВСЕ НЕ ПОРВЕТЕ!

А что власть, спросите вы. До 2015 года в Канаде правил Стивен Харпер - яростный сторонник Украины. Затем к власти пришел Джастин Трюдо, и атмосфера русофобии потеряла свой градус. Он говорил, что собирается наладить отношения с Россией, о том же твердил его министр иностранных дел Стефан Дион. Но вскоре Диона заменили на мадам Христю Фриланд - политика украинского происхождения, и все планы по улучшению отношений с Москвой завяли.

Справедливо будет сказать, что власти Канады не обижают русских «ватников», не препятствуют демонстрациям, дают на них разрешение. Думаю, правительство привыкло к тому, что диаспоры следят за состоянием дел на родине и переносят споры на канадскую почву. Мне кажется, Канада очень практически относится к этому: буяньте-буяньте, мол, а ваши дети и внуки все равно оканадятся. Осознав этот момент, многие наши эмигранты уже вернулись в Россию, другие «смазывают лыжи». Но тысячи русских не могут вернуться, потому что выезжали из республик и у них нет российского гражданства.

Бывало, что какие-то незнакомцы звонили русским активистам и даже приходили, корочки совали, говорили, что от правительства, хотели «поговорить о делах в русской общине», но эмигранты отказывались и до сих пор неизвестно что им было нужно. То ли завербовать, а то ли с этнографическим интересом… Вреда, в общем, не нанесли. У меня как у издателя русской газеты тоже никогда не было с властью проблем. Проблемы возникали только с конкретными людьми вовсе не от власти. Помню, позвонил какой-то тип и прорычал:

- Я украинец, нахожусь сейчас в Детройте, стою на площади и рву вашу газету. Вы слышите?

А я ответила так, как отвечают все русские:

- Всех не перевешаете! Все не порвете!

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