Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции!

- Я не сторонник митингов, улиц и площадей, но сейчас вынужден позвать простых людей на помощь...

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы хотите реформ? Завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, что деньги надо зарабатывать в полях, на фабриках!

- Литва, Польша и к сожалению наша родная Украна призывают провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор, мы погибнем как нация.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет- бандиты и урки? Они выползли из своих нор. Ими управляют чужие люди. А кто работать будет?

Фото: Александр КОЦ

- Мы построили красавицу-страну. Да, недостатки есть. Но кому вы ее отдать хотите? Даже мертвым буду - я вам этого не позволю! Я стою, как перед Богом. Не может быть больше 80% фальсификаций.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- НАТОвские войска лязгают у наших ворот! Вертолеты и танки в 15 минутах от наших границ. Нам предлагают солдат НАТО: чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой!

Фото: Александр КОЦ

- Спокойной жизни они нам не дадут! Ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят границы Беларуси под Минском как в 39-м, а не просто под Брестом. Не дадим!

Фото: Александр КОЦ

- Остановитесь! Загубите первого президента - это будет начало вашего конца.

- Стою перед вами на коленях - впервые в жизни. Вы этого заслужили...

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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