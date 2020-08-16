"Мы не отдадим эту страну": Что говорят пришедшие на митинг за Лукашенко в Минске

В Белоруссии 16 августа начался митинг в поддержку Александра Лукашенко Фото: Александр КОЦ

В Минске 16 августа проходит первый после выборов президента Белоруссии митинг в поддержку Александра Лукашенко. Сторонники действующего президента, голосовавшие за него 9 августа, собрались в у Дома правительства на площади Независимости. Здесь собрались люди разного возраста.

Фото: Александр КОЦ

Например, мужчина, с которым пообщались журналисты "Комсомольской правды - Беларусь", Андрей, эмоционален, он рассказывает собравшимся на площади про своих дедов, которые "сгинули при Польшчы". Он сообщил, что ему 37 лет.

Фото: Александр КОЦ

- Отсюда, из Беларуси, мои деды вышли. Сам я родом из Эстонии, но собираюсь переезжать на Родину, в Беларусь. Объясняю: я - за традиционные ценности, за тишину, за покой. Я хочу здесь жениться, завести детей, много детей. Там, в Европе, той же Эстонии, Литве - бедлам, там ценностей нет, все они - попраны. Беларусь при Лукашенко - это то место, где хочется жить и любить.

Фото: Александр КОЦ

Затем объявили открытый микрофон. Слово взял молодой человек, он не стал называть себя.

- Я против насилия! Это наш президент! Мы его будем отстаивать?

Фото: Александр КОЦ

Толпа ответила согласием, правда, вышло не очень синхронно.

- Беларусь! Беларусь! - заводит людей оратор. И уходит. На площади - тишина.

Фото: Александр КОЦ

"Основная масса людей - за дружбу с Россией, мир, стабильность. А что здесь делается - это я не знаю, как на Украине, наверное, хотят сделать, чтобы заводы разрушить", - рассказал еще один участник митинга спецкору КП Александру Коцу.

Фото: Александр КОЦ

К микрофону вышел Иван Юрков, заместитель командира полка ППСМ УВД – командир ОМОН:

- Прошу всех жителей Беларуси не дать развалить страну, сохранить спокойствие, благоразумие. Не поддавайтесь на провокации. Наряду с открытыми столкновениями идет гнусная война по запугиванию милиционеров и членов их семей. Мы не дадим войны! Мы не отдадим эту страну, потому что просто любимых не отдают, - сказал он.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

В 14.00 у Дома правительства соберутся на "Марш за Свободу" оппозиция.