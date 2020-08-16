Георгий Бовт: Батька шантажирует: не будете договариваться со мной — приглашу русские войска

Что означают намеки Лукашенко на обсуждение с Москвой Договора о взаимной помощи? Фото: REUTERS

- Лукашенко рассказал, что в разговоре с Путиным обсуждал Договор о взаимной помощи. Что Россия при первой же просьбе ее окажет. Это что означает?

- Это намек на статью 2-ю Договора о коллективной безопасности, которая предусматривает начало немедленных консультаций в случае угрозы безопасности, целостности и стабильности в одном из государств-членов ОДКБ. Вот стабильности сейчас Белоруссии явно не хватает, поэтому считайте, что это и были консультации. Затем оказываются меры, которые призваны устранить эту проблему, - заявил политолог Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда».

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Какие это меры? Можно долго гадать, вспоминать 68-й год, Чехословакию, когда по просьбе властей этой страны были введены войска Варшавского договора. Но я не думаю, что сейчас пойдет по такому сценарию. Все-таки не до такой крайности дошли противостояния в Белоруссии. А то, что Лукашенко озвучивает такой вариант, это, мне кажется, стремление запугать оппозицию. Мол, если вы не будете договариваться со мной, тогда я приглашу русские войска.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А военная помощь - это будет конец или начало чего-то? Даже сложно представить.

- Мне тоже сложно, потому что все-таки Белоруссия - не Крым, где абсолютное большинство населения с восторгом приняло воссоединение с Россией. Я думаю, что это просто шантаж со стороны Лукашенко - давайте договариваться внутри себя, иначе я обращусь к России и вам мало не покажется.

- А Россия на это пойдет? Или этот договор – без вариантов?

- Ну, как без вариантов? Варианта два – либо помогать, либо нет. И в данном случае мне кажется, что Путин не хотел бы такого развития ситуации. Однако многие в Москве, как мне тоже кажется, исходят из того, что сейчас Запад будет вмешиваться, особенно поляки, которые настроены к нам неровно уже как больше 300 лет, и прочие другие страны НАТО, которые будут сейчас раскачивать лодку. Будут посылать каких-нибудь диверсантов, активистов…

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А не выглядит ли это как манипуляция? И мы, получается, между молотом и наковальней?

- Дело в том, что мы не можем позволить себе потерять Белоруссию. У нас там как минимум два центра военных. Один раннего предупреждения. А другой – центр ВМФ, который управляет нашими подлодками, ядерными силами. Если мы их потеряем, мы останемся слепые перед угрозой ракетного нападения, а наши ядерные ракеты на подлодках окажутся слепыми. Поэтому, если возникнет угроза, что там завтра окажутся солдаты НАТО, тогда мы, возможно, пойдем на крайние меры. Но до такой угрозы пока далеко.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А вообще стоит доверять Лукашенко? Он же переобувается на ходу…

- У Лукашенко задача номер один – удержаться у власти. С помощью Евросоюза, поляков и прочих прибалтов он этого не может. Оттуда уже идут инициативы – переходное правительство, новые выборы. Там Батьке ловить абсолютно нечего.

- Ну, может, снова отключить интернет?

- Если отключить интернет сейчас в какой-либо стране, то грохнется экономика не дольше, чем через неделю. Все-таки это и денежные переводы, и информационные системы, куча всего. И потом – это злит народ. Если люди не смогут заплатить за телефон, снять деньги с карточки…

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А у Лукашенко остался еще шанс на светлое будущее для самого себя?

- У него остались шансы усидеть у власти.

- Ну, это не самое светлое будущее.

- Не светлое. Но у власти он может еще посидеть какое-то время. Все зависит от того, какую форму примет протест. Если будут продолжаться забастовки, если произойдет раскол среди белорусских силовиков, то это время стремительно сократится.

Подготовил Иван ГРАЧЕВ.

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