Есть ли еще в Белоруссии силы, стоящие за дружбу с Россией

Наш спецкор в Минске Александр Коц попытался найти людей, настроенных не «свалить на Запад», а сохранить отношения с Москвой Фото: Александр КОЦ

Программист Алексей Чеусов сам вышел на меня через общих знакомых. На выборах в Белоруссии он работал наблюдателем, и ему важно было донести до российской аудитории, как фальсифицировались выборы. Со своей коллегой, работавшей 9 августа в школе, он долго и убедительно рассказывал, как завышалась явка и увеличивалось количество голосов за Лукашенко. У него нет сомнений, что Лукашенко не победил. Но это уже не важно. Важно то, что будет дальше. И куда хотят идти люди, которые сегодня в Белоруссии протестуют.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

«СКАЖЕШЬ ХОРОШЕЕ О МОСКВЕ - ЗАКЛЮЮТ»

- Лично для меня Россия - это обыкновенная страна, с плюсами, минусами. Точно так же достоинства и недостатки я вижу в Эстонии, в Грузии, в Германии, - говорит мне Алексей. - Я уж не говорю о США, где их не меньше, чем где бы то ни было. То есть, нет идеальных стран. Нужно это понять и прекратить истерику. Поэтому мои френды (друзья в соцсетях, - ред.) меня просто расфрендили (отказались от дружбы, подписки, - ред.), обсуждают в чатах, поносят меня.

Фото: Александр КОЦ

- А у них что за позиция?

- В моем кругу айтишников, которые поливают Россию грязью, просто безумное количество, их реально много. А найти человека, который сказал бы что-то хорошее о России, очень тяжело. Либо они молчат, потому что это уже не модно и страшно, потому что заклюют, потому что пальцем будут показывать – «колорад», «ватник». Большинство - проукраинское, проевропейское, хочет в Европу и так далее. И редкое явление, когда человек вменяемый, видит белорусский ВВП, наш товарооборот с Россией и включает голову.

То же самое я могу сказать, допустим, про фотографов (некоторых я знаю). Это 100-процентные БЧБшники (бело-красно-белые — цвета флага Белоруссии с 1991 по 94 годы, - ред.). Они прутся в Европу, у них там, считай, «родина».

Фото: Александр КОЦ

- БЧБшниками вы кого называете?

- Условно, националисты. Но когда я из своего круга программистов, айтишников, фотографов, людей искусства отвлекаюсь влево, вижу обычного работягу, гораздо более вменяемого человека, который пашет на заводе - вчера с таким общался. Он говорит: «Мой завод работает на Россию. Поэтому то, что Лукашенко поливает Россию грязью, мне не нравится. Все мои люди возмущаются против этого. У меня - там работа». И такое ощущение, что БЧБшников по всей стране на самом деле мало. Но они - самые активные.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

«ПРИЕЗЖИЕ УЧАТ ДРАТЬСЯ С ОМОНОМ»

- Ну на Украине революцию тоже не большинство совершило…

- У нас совсем другое. У нас олигархи не распиливают страну. А если и появятся, то не будут делать это так нагло, как на Украине. И наши оголтелые БЧБшники гораздо более мирные, чем на Украине. Пока... В основном я вижу вменяемых людей, которые говорят просто о том, что они не хотят так жить дальше. Говорят про деньги, про уровень жизни. Это чисто социальный протест, я в этом убежден. Вопрос раскола – кто в Польшу, кто в Россию, он в принципе пока не стоит, его никто не поднимает.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Лозунги «За мир» и «коктейли Молотова» на акциях протеста? Не очень это вместе вяжется.

- Вот это, кстати, совсем не наше. Я слышал, как один паренек при мне у соседа спрашивает: «Вы были у нас на Майдане в 2014 году? Надо вот так…» И рассказывает «как надо…» Это не наше, это уже завезенное. Общее мнение - в Белоруссии драться с ОМОНом не умеют, а украинцы умеют. Приезжие подталкивают нас к тому, чтобы эти протесты стали не мирными. И ничего хорошего в этом нет. Это понимают все.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

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