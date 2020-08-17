Битва продуктов: что полезней, дыня или арбуз?

Август для многих семей – время мучительных сомнений: что купить – дыню или арбуз? Фото: Юлия Лоза

Чтобы помочь читателям разобраться, чем эти продукты отличаются, и сделать правильный выбор, мы обратились к известному эксперту, врачу-диетологу, частому гостю различных телепрограмм Елене Соломатиной.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АРБУЗА

- В нем много воды, в которой мы так нуждаемся.

- В полосатике многого клетчатки, которая улучшает пищеварение, выводит токсины, снижает уровень плохого холестерина.

Все вкусно, но и двух гигантов домой не принесешь. Фото: Юлия Лоза

- Ярко-красная мякоть арбуза возникает благодаря антиоксиданту ликопину. Арбуз содержит этого питательного вещества больше, чем любые другие фрукты или овощи и даже помидоры. Ликопин обладает многими полезными свойствами. Доказано, что это вещество предотвращает развитие рака простаты, улучшает репродуктивную функцию, положительно влияет на зрение, снижает уровень воспалительные процессы.

- Арбуз богат полезной особенно для мужчин аминокислотой цитрулитом. Между прочим, это вещество продают само по себе как БАД, его постоянно употребляют спортсмены. Цитрулит расширяет кровеносные сосуды, усиливает выносливость у спортсменов, повышает силу мышц, а также действует и как виагра.

- В нем есть незначительное количество калия, магния и кальция.

- При низкой калорийности обладает освежающим, и главное, мочегонным действием. Поэтому полезен при подагре и проблемах мочевыводящей системы.

В полосатике многого клетчатки, которая улучшает пищеварение, выводит токсины, снижает уровень плохого холестерина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОПАСНОСТИ ПРОДУКТА

- Мочегонный эффект, а также легкий слабительный не всегда желанны. Поэтому стоит трезво оценивать доступность туалета после употребления арбуза.

- Хотя гликемический индекс арбуза ниже, чем у дыни, он чаще всего крупнее и дешевле соперницы. Поэтому едят его так много, что уровень глюкозы в крови подскакивает. Так что людям, страдающим диабетом, нужно держаться от бахчевых развалов подальше.

- Из-за мочегонного эффекта осторожнее с арбузом нужно быть людям с камнями в почках, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

- Калорийность арбуза обычно невысока. Но съедают его килограммами. А в нем, все-таки, очень много сахаров! Так что увлечение арбузами может привести к лишнему весу. И арбузная диета, на самом деле, опасна обратным эффектом.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ДЫНИ

- Дыня, как правило, более сахаристая, поэтому углеводов в ней больше, а ее калорийность на 10-15 килокалорий выше. Значит, она более питательная.

- В дыне меньше воды, чем в арбузе, так что отеки от нее меньше.

- Зато в этих душистых плодах больше клетчатки, чем у арбуза. Клетчатка, содержащаяся в дыне, действует на наш кишечник как пребиотик, таким образом, дыня полезна для микробиоты нашего кишечника. А от микроорганизмов, живущих в кишечнике, зависит не только пищеварение, но и иммунитет, и даже хорошее настроение.

- В дыне в значительных количествах содержится кремний. А это вещество необходимо для соединительных тканей наших хрящей. Поэтому при слабых суставах кремний очень полезен. Благодаря кремнию укрепляются стенки сосудов.

- Дыня содержит вещества, помогающие организму вырабатывать больше коллагена. А от этого зависит упругость кожи, рост волос и ногтей.

Дыня, как правило, более сахаристая, поэтому углеводов в ней больше, а ее калорийность на 10-15 килокалорий выше. Значит, она более питательная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОПАСНОСТИ ПРОДУКТА:

- Из-за высокого содержания клетчатки, дыня способна вызывать метеоризм и брожение в желудке.

- Обладает слабительным эффектом. Поэтому дыню лучше не совмещать ни с какой другой едой, а употреблять через час после приема пищи.

- У этого продукта высокий гликемический индекс. То есть она провоцирует скачок сахара в крови и дикое чувство голода вскоре после употребления.

- Поскольку мы, покупая домой целую дыню, редко ограничиваемся 100 гр мякоти в качестве десерта, а едим ее помногу, содержащиеся в круглых «колхозницах» и ароматных «торпедах» сахара откладываются у нас на животе в виде жира. А он, между прочим, самый трудносгоняемый!

А ЧТО С ВИТАМИНАМИ…

Продавцы на рекламных плакатах расписывают, какое большое количество полезных веществ содержится в арбузе и дыне. Все виды витаминов, всевозможных групп и подгрупп. Что ж, в арбузе и дыне, действительно, содержится много различных витаминов, но в таких мизерных количествах, что всерьез это и упоминать не стоит. Правда, есть два исключения. В арбузе довольно много фолиевой кислоты, а в дыне существенное количество витамина С.

…И НИТРАТАМИ

По словам Елены Соломатиной, как в арбузе, так и в дыне примерно одинаковая вероятность встретить следы азотосодержащей селитры –вещества, которое используют для ускоренного выращивания бахчевых. Нитраты, которые содержатся в таких арбузах и дынях при благоприятных условиях восстанавливаются до нитритов, а иногда переходят в канцерогенные нитрозамины. Вред, который они нам наносят, состоит в том, что эти вещества переводят гемоглобин в наших клетках в неактивную форму из-за чего нарушается клеточное дыхание, клетка переживает гипоксию, нарушение метаболизма и она плохо выводит продукты распада. Глядя на арбуз или дыню, понять, имеются ли там нитраты, невозможно. Тут почти как в русской рулетке: может повезти, а может и нет. Поэтому, чтобы обезопасить себя от нитритов, Елена Соломатина советует покупать арбузы и дыни только в сезон. Все-таки селитра стоит немалых денег, поэтому если арбузы и дыни хорошо растут сами без всяких удобрений, фермеры предпочитают на химию не тратиться.