«Жертва минских омоновцев» оказалась ... координатором беспорядков

Жертва оказалась координатором беспорядков в Минске Фото: кадр с видео

Ни один Майдан не может быть успешен без сакральной жертвы, кровь цементирует протест. Но есть одна проблема – жертва обычно уже ничего сказать не может, поэтому ее медийная значимость не велика. Совсем другое дело – когда на камеру рыдает рыжеволосая девушка, избитая ОМОНовцами.

Следов избиения нет, но ведь «Майдан не врет!».

Видео первое, «стартовое» вызвало бурю негодования в Сети, а утром, глядишь и Европа обеспокоится, услышав этот душераздирающий рассказ беззащитной девушки о застенках «последнего диктатора Европы»:

- Нас там много было, мы стояли все к стене, руки назад. Как собаки! Как сорок первый год!.. Там еще не так сильно издеваются, а в этом бусе (имеется в виду микроавтобус- прим.корр.) меня конкретно десять штук омоновцев били. Дубинами били!

Оскорбляли! Угрожали смертью! Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! (совершат групповое изнасилование – прим. корр.). ... (изнасилуют – прим.корр.) так, что мама родная не узнает!

Фиксация рассказчицы на половых извращениях и насилии стала понятна позже, когда выяснилась ее личность. Оказалось – это ее профессиональная область деятельности. Знакомьтесь, Василиса Голикова 1994 года рождения. Многократно задерживалась за проституцию, такая у нее работа. Теперь обслуживает протест.

И не просто обслуживает, а руководит и координирует. На следующем видео все тот же узнаваемый голос – теперь злой и уверенный. Это закрытый чат для координации протестов. Василиса руководит переброской протестующих по городу:

- Здесь страшно, темно, но здесь их (имеется в виду сотрудники правоохранительных органов, прим.корр.), можно реально зажать и щемить, щемить и им ... (конец – прим.корр.). Их надо щемить, в круг реально по сто человек собрать и щемить, они будут .... Они сами этой темноты бояться, тут есть дворы с калитками, нужно просить открывать подъезды. В подъездах иметь кирпичи, камни, чтобы бить им по головам или по рукам. Покупать яйца, кидать в них, как вчера кидали – обмундирование портить, шлемы портить.

Василиса очень грамотно объясняет собеседнику, почему нужно действовать не толпой, а малыми группами и на окраинах Минска:

- У них техника, понимаешь? А по районам они не смогут технику кинуть. Их надо изматывать, они изматываются, когда бегают. Спецназовцы выносливые, но их можно ... (избить – прим. корр.) в этих темных углах и забирать у них ружья и обмундирование.

А вот и третье видео – разбор полетов.

Сотрудник белорусской милиции, ознакомившийся с содержанием телефона задержанной барышни, пытается выяснить, зачем Василиса рассылала звуковые сообщения с призывом избивать правоохранителей в темных углах? Ничего внятного в свое оправдание Василиса сказать не может, и валит все на известный польский телеграмм-канал как на мертвого.

Мол, она его читала, а потом пересказывала другим в интернете. Потом Василиса делает попытку переложить с больной головы на здоровую - говорит, что начиталась об излишней жестокости самих правоохранителей. И даже пытается изобразить раскаяние.

Судя по качественной истерике на первом видео, верить в это раскаяние не нужно.

Да никто и не верит особо.

Лично мой опыт подсказывает, что перед нами – звеньевая-организатор. Активная и креативная. Осталось только выяснить, кто поручил Василисе «делать революцию» и как хорошо это оплачивалось.