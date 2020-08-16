Не радуйтесь, на смену Лукашенко придет 1991-й год

Митингующие рано радуются. На смену Лукашенко придут лихие 90-е Фото: REUTERS

Который день российские СМИ упиваются многолюдностью антилукашенковских митингов, по-детски радуясь тому, что на улицы вышли сотни тысяч людей. Как эта массовость влияет на реальную государственную политику - непонятно. Решают все равно не те, кто на площади, но ничего хорошего ни для Белоруссии, ни для России в сносе Батьки нет. Если в кабинете преемника Путина будет висеть портрет Путина, то на смену Лукашенко неминуемо должен прийти его антипод. И это будет человек, который первым же делом отвергнет и проклянет социальное постсоветское государство и ввергнет страну в настоящий акулий капитализм. Потому что шведские соцгарантии завоевываются в вековой упорной борьбе, а у побежденных прав нет. И когда Лукашенко говорит про страшные 90-е, то для белорусов можно конкретизировать - это будет страшный 1991-й.

Причем это будет человек несамостоятельный (самостоятельных в Белоруссии сегодня откуда взять), находящийся под контролем влиятельных сил, среди которых пророссийских не будет, потому что в мире нет пророссийских сил, кроме самой России. К чему приводит попытка отгрести от России, мы видели на примере южного соседа Белоруссии.

Для самих же белорусов потеря российских рынков, обменянных на микроскопические евроквоты, станет неприятным сюрпризом. Но никому ни молочку, ни трактора, ни МАЗы они в ЕС не продадут. А многотысячные коллективы, выходящие сейчас на забастовки, смогут не беспокоится, после оптимизационного сокращения вдвое бастовать смысла не будет. Когда на смена пусть и колхозному, но социализму, приходит капитализм - это и есть 90-е.

Поэтому гонящиеся за красивой картинкой с митинга и одобряюще описывающие «настоящее людское море» наши СМИ подкладывают свинью и белорусам, и россиянам, для которых появление на месте пусть и не слишком симпатичного Лукашенко смеси Украины и Литвы тоже не подарок.

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