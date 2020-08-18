Избитая участница «Дома-2» показала синяк под глазом и намекнула, кто мог поколотить ее

Екатерина Скалон выложила в личный инстаграм фото со следами побоев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярная участница телешоу «Дом-2» Екатерина Скалон выложила в личный инстаграм селфи, на котором запечатлела многочисленные гематомы на лице. Посинения кожи видны на шее, кровоизлияния проступают вокруг глаза и на носу. Ранее kp.ru стало известно, что девушка ездила в одну московских больниц за медпомощью. Кто нанес диве удары, неизвестно, однако сама Катя сделала намеки.

— Главное, сходить вовремя в храм и помолиться. Тогда не считается, — написала Скалон.

Поклонники живо соотнесли эту реплику со сториз, которые выложил другой экс-участник телепроекта Владислав Иванов. Он снял, как идет в сторону храма. Ранее они встречались с Екатериной и даже оставили шоу, чтобы строить любовь без камер. Однако пара разбежалась, и Скалон вновь пошла на проект. Поклонники предполагают, что «горячая» встреча бывших влюбленных могла случиться в одном из московских клубов, в котором на выходных отдыхали оба участника.

Екатерина Скалон Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники девушки завалили ее страницу комментариями: не оставлять поступок без наказания и пойти написать заявление в полицию. Сама Скалон уклоняется от ответов на эти призывы и не называет имя обидчика. Ранее в ГУ МВД по Москве корреспонденту kp.ru сообщили, что не располагают информацией об избиении участницы «Дома-2». Это говорит о том, что заявление так и не было написано, а травмы девушки недостаточно серьезные, чтобы правоохранители сами начали проверку.

В пресс-службе «ТНТ» не ответили на запрос комментария «Комсомольской правды». Сама Скалон также игнорирует сообщения. Напомним, Екатерине 22 года, на проект она приехала из Иркутска. На страничке поклонники часто журят девушку за то, что предпочла шоу обучению в университете. Информация о ее избиении появилась 16 августа, однако сначала дива выложила многочисленные видео с рекламой любимого бутика и только спустя сутки показала последствия избиения.