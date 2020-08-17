Тихановская уже требует власти

Светлана Тихановская на предвыборном митинге в июле. Фото: REUTERS

Жена арестованного блогера, домохозяйка и основной соперник Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская записала очередное обращение к белорусам. После начала протестов в стране, она бежала в Литву. И шлет оттуда видео ролики. На этот раз она заявила, что готова ни много - ни мало перехватить власть из рук Батьки и возглавить Белоруссию. Вот что она сказала.

СТАНУ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом...»

УЛИЦЫ ГЕРОЕВ

«В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны — невинно убитые молодые люди. Нам надо поддержать их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать улицы...»

Светлана Тихановская выступила с новым обращением. Фото: YouTube

РАСКАЯВШИЕСЯ СИЛОВИКИ

«Хочу обратиться к людям в форме... Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним...»

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Речь явно написана польским или литовским штабом

- Я не очень понимаю, как может лидер революции, которая происходит здесь и сейчас, находиться в другой стране, - сказал «КП» политолог Армен Гаспарян. - Мне кажется, ее речь писали в Литовском МИДе. Или польские политтехнологи. Ведь все последние 20 лет именно там находится белорусская оппозиция — Польша и Литва... Второй момент. У меня нет убежденности, что люди, которые вышли на акции протеста в Белоруссии, воспринимают Тихановскую как политика. Они используют ее как некий повод, лицо протеста. Но не лидера. Огромное число западных грантовых программ было в Белоруссии - от 10 до 15 миллионов долларов каждая. И выпускники этих программ - координаторы всего протеста Белоруссии. Для них Тихановская идейно близка? Вряд ли. Но никакого другого лидера нет. Даже через неделю после начала митингов единого лидера толпа из себя не выдавила. Это, кстати, единственное отличие протеста Белоруссии от обычной «цветной» революции. Все остальное - те же знакомые технологии. И Тихановская их просто зачитывает, обещая назвать улицы именами «героев». Так же было с «небесной сотней» на Майдане в Киеве. Но собрать «небесную сотню» по-белорусски сложнее. Первый погибший там на протестах то ли кинул что-то в ОМОН и не докинул, и это взорвалось, то ли был застрелен, но непонятно с чьей стороны. А второй - умер после выхода из отделения милиции, что-то у него там стало с сердцем. Оба случая не очень тянут на какую-то сакральность. Но любой революции нужны «мученики», чтобы поднять их на знамена.

ВЕРДИКТ ПСИХОЛОГА

«Сеанс гипноза с суфлера»

- Видно, что Тихановская читает обращение с суфлера, даже в один момент она запинается, спотыкается явно не в своем тексте, - сказал «КП» психолог Павел Жавнеров. - Произнесено все без эмоций. Даже мимика не подключена к выступлению. Это больше похоже на сеанс гипноза от Кашпировского: «Слушайте меня и делайте, как я говорю». Но сам текст выстроен очень грамотно. С такими речами обычно выступают американские президенты.

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