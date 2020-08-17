Лукашенко прилетел к рабочим. И услышал: «Уходи!»

Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей проводили криками "Уходи". Фото: REUTERS

В понедельник с утра пораньше Александр Лукашенко отправился успокаивать рабочих, которые снова грозили забастовать. Вокруг Минского завода колесных тягачей собирались недовольные заводчане и им сочувствующие, и президент не рискнул ехать через проходную. Прилетел на вертолете. Причем, со своим младшим сыном Николаем, который и накануне был с Батькой на митинге его сторонников.

- Я знаю, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых, - показал свою осведомленность Лукашенко в разговоре с заводчанами. – Во-вторых, надо понимать, что плохой президент держал лишнюю численность на заводах, чтобы людей не выкидывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать – мы их не заставим, ворота открыты. Вы всегда поддерживали президента…

Пока Александр Лукашенко выступал перед рабочими завода, у его стен бурлил митинг. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нееет! – отозвалась группа молодых рабочих.

- Вы – субъекты экономической деятельности, - настаивал Лукашенко. – Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно.

- Позор!!! – неслись из толпы голоса молодежи, которая была явно заводилой.

Президент продолжал рассказывать про изменение Конституции, по которым пообещал перераспределяться властные полномочия: «Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому». А заводчан уже было не остановить.

- Уходи! – неслось хором в сторону трибун.

- Отвечаю на ваш вопрос, можете еще покричать, - обиженно отвечал Лукашенко. – Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Других выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа. За полгода мы уничтожим все.

Но рабочие требовали наказать виновных в избиении людей. Александр Григорьевич и тут не подвел.

- На Окрестина (улица в Минске, где расположено СИЗО – ред.), не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов.

- Уходиии!

- Спасибо, - снова обиделся президент. - Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это все услышал. Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека!

И тут Лукашенко сделал мощный ход. Он включил заводчикам аудиозапись голосов, на которой явно координатор группы протеста заводчан договаривался накануне приезда президента - как себя вести. Ему на аудиозаписи четко рекомендуют:

- Надо его поливать сразу. Выходить и заряжать «Пошел вон!» И все… Главное, чтоб народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят.

- Да им вообще по барабану. Ладно, короче, сделаем…

Работники минского завода МАЗ с оппозиционным баннером. Фото: REUTERS

После этого стало примерно понятно - откуда шли крики со стороны рабочих.

- А вот теперь можете кричать «Уходи!» - махнул рукой Лукашенко и пошел с завода.

И ему вслед, после секундного замешательства, действительно понеслось уже заученное «Уходи!».

Удивительно. Заводилы протеста оказались более непотопляемыми, чем Батька, даже после их разоблачения… Или им отступать все равно некуда? Как и самому Лукашенко.

Разумеется, по государственному телевидению это не показали. Ролики, снятые заводчанами, стали разлетаться по интернету. И кто-то очень «умный» решил его отключить. Или это был случайный перебой со связью?

По гостелевидению Белоруссии тем временем шли новости про теракт в Сомали, далее — дожди в Китае, далее засуха в Румынии, далее — лидеры по намолоту в Белоруссии...

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