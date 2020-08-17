«А что, так можно было?!»: Лидеру секты «Бога Кузи», который по поддельным документам отсудил у следствия 215 млн рублей, дали 6 лет колонии

Юрий Цукерман, которого в следствии считали главным финансистом и креативщиком секты, несколько лет был в бегах. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

В московских судах закончился последний судебный процесс по секте так называемого «бога Кузи». Стоявший во главе секты Андрей Попов и его ближайшие соратницы получили сроки еще в 2018-м, и даже успели уже выйти на свободу. А вот Юрий Цукерман, которого в следствии считали главным финансистом и креативщиком секты, несколько лет был в бегах.

Напомним:

- Уроженец Долгопрудного Андрей Попов, слабовидящий, выпускник исторического факультета МГУ, начал создавать секту в конце 1990-х.

- Поначалу он называл себя православным священником, епископом, и устраивал встречи для верующих, снимая актовые залы вузов.

- Когда вокруг него сформировался костяк из нескольких десятков доверчивых граждан, службы перетекли на квартиры.

- Со временем Попов обьявил себя «богом Кузей» - в честь умершего попугайчика. Да, звучит глупо, но адепты так не считали.

По версии следствия, именно Юрий Цукерман управлял финансовыми потоками разгромленной организации. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

- В секте царили жесткие нравы - за несоблюдения указаний Попова жестко наказывали, избивая ремнями и плетьми - били по спине и лицу.

- Деньги секта зарабатывала, собирая пожертвования на православных ярмарках и деньги за молитвы. На точках бесплатно обязаны были работать адепты.

- Сообщается, что со своими приближенными женщинами Кузя-Попов имел интимные связи.

- В 2014 году во время обыска на одной из квартир Попова изъяли 219 млн рублей. Главу секты задержали, но затем отпустили. В 2015-м прошел ещё один обыск (нашли 43 млн рублей и 100 тысяч долларов). После этого Андрей Попов с приближенными был арестован. Их судили за «создание религиозной организации, сопряжённой с насилием» и «мошенничество».

- Сектантам зачли время, проведенное в СИЗО. Андрей Попов вышел из колонии весной 2019 года.

К слову, как раз с изъятыми у сектантов деньгами и связано дело Юрия Цукермана. Ушлый мужчина умудрился изготовить поддельные документы, якобы доказывающие, что найденные у бога Кузи деньги принадлежат ему, Цукерману. Далее он успешно судился со следствием, получил на свои счета 215 млн рублей (только и остается воскликнуть: «А что, так можно было?!?»), вывел их и поспешил скрыться. Цукермана искали больше двух лет. И вот наконец приговор.

Тверской суд приговорил мужчину к 6 годам колонии. Правда, деньги так и не нашли. А сам Цукерман отказался признать свою вину.