Среди задержанных адептов секты «бога Кузи» оказалась Заслуженная артистка России
«Комсомольская Правда» уже сообщала, что накануне полицейские задержали еще семерых бывших членов секты так называемого «бога Кузи». Основной судебный процесс по лидеру секту Андрею Попову и его приближенным завершился еще в 2018 году (все получили реальные сроки), а эти семеро были в бегах, числились в федеральном розыске. Четверых из этого списка следователи отпустили под подписку о невыезде. Оставшихся троих сегодня должны доставить в Тверской суд - следствие просит их арестовать.
Как стало известно, среди задержанных оказалась одна из «жен» лидера секты. Бывший студент истфака МГУ, сколотив вокруг себя «общину», собрал ближний круг женщин, которые имели с ним интимные отношения. Об этом сообщили бывшие члены псевдоправославной организации. В том числе вспоминали и об истории «жены бога» Анастасии Чеботаревой, известной скрипачки, в 2004-м получившей звание Заслуженной артистки России. В 2000-х она больше семи лет преподавала в Японии. А вернувшись на родину, каким-то образом угодила в секту.
- Поначалу это (отношения Попова со своими «прихожанками», - Авт.) была тайна за семью печатями, - рассказала в интервью «КП» бывшая «субботница» (так Попов называл свою рядовую «паству» сам «бог Кузя», - Авт.) Анна Петровна. - Это открылось, когда в 2009 году его ближайшие помощницы Жанна Фролушкина и Ира Шевченко уехали «по делам» в Краснодар. Тогда Попов посадил возле себя Настю Чеботареву. Хрупкая, милая, известная скрипачка. И потом стало понятно, что между ними что-то есть. Когда я первый раз увидела их вместе, я подумала: «Красавица и чудовище». Но тут же испугалась, сама себя одернула: «Как же я могу так плохо думать о боге?». Самое интересное, что такой поворот народ воспринял как нечто правильное. Доходило до маразма. Старушки в группе благолепно вздыхали: «Ой, а может, она и ребеночка от Него родит?». Мол, у этого божества должны быть потомки!
Основной судебный процесс по лидеру секту Андрею Попову и его приближенным завершился еще в 2018 году. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Напомним, «богом Кузей» себя называл бывший студент исторического факультета МГУ, слабовидящий Андрей Попов - какое-то время он выдавал себя за священника РПЦ. Рядовые адепты несли верхушке организации свои сбережения и обязаны были бесплатно выполнять работу, на которую указывал Попов. От имени небольших провинциальных храмов секта участвовала в крупных православных выставках. Все собранные «на реконструкцию» деньги Попов и его приближенные оставляли себе. Рядовые члены секты также собирали на выставках деньги на чтение различных молитв по записочкам - на самом деле никто ничего не читал. За отказ работать и другие провинности людей избивали.
В 2014-м во время обыска в квартире «богу Кузи» полицейские нашли 219 млн рублей и 150 тысяч долларов. Попова тогда задержали, но вскоре отпустили. Спустя год полицейские пришли к главе секты вновь. Изъяли 43 млн рублей и 100 тысяч долларов. На самого Андрея Попова и его приближенных завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования установили лишь 15 потерпевших у которых похитили 15 млн рублей. В 2018-м «бог Кузя» получил 5 лет колонии, его помощницы и «жены» - меньшие сроки. В данный момент с учетом времени, проведенного сектантами в СИЗО, все они уже на свободе.
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ИСТОЧНИК KP.RU