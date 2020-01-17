2020-01-17T15:14:41+03:00
Происшествия

Среди задержанных адептов секты «бога Кузи» оказалась Заслуженная артистка России

Бывшие члены секты рассказывают, что срипачка Анастасия Чеботарева была одной из его жен
Семен ЕЛЕНИН
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Бывшие члены секты рассказывают, что срипачка Анастасия Чеботарева была одной из его жен. Фото: Пресс-служба МВД РФБывшие члены секты рассказывают, что срипачка Анастасия Чеботарева была одной из его жен. Фото: Пресс-служба МВД РФ
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«Комсомольская Правда» уже сообщала, что накануне полицейские задержали еще семерых бывших членов секты так называемого «бога Кузи». Основной судебный процесс по лидеру секту Андрею Попову и его приближенным завершился еще в 2018 году (все получили реальные сроки), а эти семеро были в бегах, числились в федеральном розыске. Четверых из этого списка следователи отпустили под подписку о невыезде. Оставшихся троих сегодня должны доставить в Тверской суд - следствие просит их арестовать.

Как стало известно, среди задержанных оказалась одна из «жен» лидера секты. Бывший студент истфака МГУ, сколотив вокруг себя «общину», собрал ближний круг женщин, которые имели с ним интимные отношения. Об этом сообщили бывшие члены псевдоправославной организации. В том числе вспоминали и об истории «жены бога» Анастасии Чеботаревой, известной скрипачки, в 2004-м получившей звание Заслуженной артистки России. В 2000-х она больше семи лет преподавала в Японии. А вернувшись на родину, каким-то образом угодила в секту.

- Поначалу это (отношения Попова со своими «прихожанками», - Авт.) была тайна за семью печатями, - рассказала в интервью «КП» бывшая «субботница» (так Попов называл свою рядовую «паству» сам «бог Кузя», - Авт.) Анна Петровна. - Это открылось, когда в 2009 году его ближайшие помощницы Жанна Фролушкина и Ира Шевченко уехали «по делам» в Краснодар. Тогда Попов посадил возле себя Настю Чеботареву. Хрупкая, милая, известная скрипачка. И потом стало понятно, что между ними что-то есть. Когда я первый раз увидела их вместе, я подумала: «Красавица и чудовище». Но тут же испугалась, сама себя одернула: «Как же я могу так плохо думать о боге?». Самое интересное, что такой поворот народ воспринял как нечто правильное. Доходило до маразма. Старушки в группе благолепно вздыхали: «Ой, а может, она и ребеночка от Него родит?». Мол, у этого божества должны быть потомки!

Основной судебный процесс по лидеру секту Андрею Попову и его приближенным завершился еще в 2018 году. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Основной судебный процесс по лидеру секту Андрею Попову и его приближенным завершился еще в 2018 году. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Напомним, «богом Кузей» себя называл бывший студент исторического факультета МГУ, слабовидящий Андрей Попов - какое-то время он выдавал себя за священника РПЦ. Рядовые адепты несли верхушке организации свои сбережения и обязаны были бесплатно выполнять работу, на которую указывал Попов. От имени небольших провинциальных храмов секта участвовала в крупных православных выставках. Все собранные «на реконструкцию» деньги Попов и его приближенные оставляли себе. Рядовые члены секты также собирали на выставках деньги на чтение различных молитв по записочкам - на самом деле никто ничего не читал. За отказ работать и другие провинности людей избивали.

В 2014-м во время обыска в квартире «богу Кузи» полицейские нашли 219 млн рублей и 150 тысяч долларов. Попова тогда задержали, но вскоре отпустили. Спустя год полицейские пришли к главе секты вновь. Изъяли 43 млн рублей и 100 тысяч долларов. На самого Андрея Попова и его приближенных завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования установили лишь 15 потерпевших у которых похитили 15 млн рублей. В 2018-м «бог Кузя» получил 5 лет колонии, его помощницы и «жены» - меньшие сроки. В данный момент с учетом времени, проведенного сектантами в СИЗО, все они уже на свободе.

В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».

«Они рвали на тряпочки его трусы и продавали по 1000 рублей»

Бывшая адепт секты рассказала «КП» о том, как инвалид по зрению Андрей Попов превратился в «Богу Кузю» и возглавил одну из самых странных сект последнего времени [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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