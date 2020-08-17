Забастовка на предприятии «Беларуськалий»: Не работают пять из шести шахт

Еще одним предприятием, которое объявило о забастовке, стало одно из крупнейших предприятий Белоруссии – «Беларуськалий». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одним предприятием, которое объявило о забастовке, стало одно из крупнейших предприятий Белоруссии – «Беларуськалий». По словам рабочих, рудники остановлены, руда не поднимается на поверхность. Сейчас не работают пять из шести шахт.

По словам рабочих, рудники остановлены, руда не поднимается на поверхность. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Причем рабочие собирают подписи, и в пять-шесть часов вечера по местному времени они передадут петиции с объявлением забастовки руководству. Сейчас в офис «Беларуськалия» в Солегорске приехал премьер-министр Белоруссии. Я так понимаю, сейчас будут вестись переговоры. Но в любом случае рабочие выставили ряд требований. Все они политические, связаны с отставкой президента Александра Лукашенко, с освобождением политзаключенных. И другие пункты, которых почти под копирку требуют рабочие многих белорусских заводов.

Сейчас не работают пять из шести шахт. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В настоящее время еще проходят акции и митинги возле офисов наших телевизионных каналов ОНТ и «Белтелерадиокомпания». Туда пришли рабочие с того же МАЗа и МТЗ с требованием отставки руководства телеканалов.

Причем рабочие собирают подписи, и в пять-шесть часов вечера по местному времени они передадут петиции с объявлением забастовки руководству. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забастовка на предприятии «Беларуськалий» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забастовка на предприятии «Беларуськалий» Фото: Павел МАРТИНЧИК

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