Лидия Федосеева-Шукшина еще не знает, что Бари Алибасов с ней разводится

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вроде бы Алибасов только вчера выписался из психиатрической больницы, а уже сегодня отправился в суд. Он решил развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной, на которой женился в ноябре 2018 года. Вместе с адвокатом Сергеем Жориным (собственно Жорин и опубликовал исковое заявление, принятое в суд) он подал иск о расторжении брака в один из мировых участков Москвы. Официальная причина развода — «неразрешимые противоречия».

Но скорее всего, причина - пресловутый квартирный вопрос. Ключевую роль сыграла злополучная квартира в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу осенью прошлого года. По версии Алибасова, так она пытаясь спасти недвижимость от алчных родственников. Ну а Бари, чтобы еще надежней запутать следы, тут же передарил это имущество своему помощнику Сергею Моцарю, о чем Федосеева-Шукшина не догадывалась. С тех пор квартира стала камнем преткновения в отношениях немолодых супругов. Лидия Николаевна, якобы, под давлением младшей дочери Ольги, списала свое решение с квартирой на амнезию, на то, что у нее проблемы со слухом, мол, она не понимала, что делала. Кстати, сейчас эта квартира в Новой Москве находятся под арестом.

- Лидия Николаевна пока не знает, что Бари Каримович подал на развод, - сказала нам адвокат актрисы Юлия Вербицкая. - Мы постараемся смягчить этот "удар". Все-таки это может шокировать. И вообще не по-мужски сообщать о разводе через третьих лиц – своих адвокатов. Лидия Николаевна дружит с Алибасовым в течение 25 лет. Я думаю, она захочет поговорить с ним лично, чтобы он пришел к ней и объяснил ситуацию, а не прятался за спиной Сергея Жорина.

Адвокат Юлия Вербицкая Фото: Личный архив

- Как дочери Лидии Николаевны восприняли эту новость?

- По-моему, Ольга на седьмом небе от счастья. Это то, чего и добивались родные Лидии Николаевны. Я думаю, в итоге и она не будет возражать против развода. Мы попытаемся ей объяснить, что этот брак принес ей только убытки. Во-первых, есть материальные потери – в виде квартиры в Новой Москве, которую она подарила Алибасову. Во-вторых, очень пострадала ее репутация в результате скандального брака.

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