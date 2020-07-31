Лена Ленина требует спасти Бари Алибасова

Лена Ленина, близкая подруга Бари Алибасова, бьет тревогу: «Продюсер Бари Алибасов остался без связи с внешним миром, потому что, по скудным сведениям окружения, его закрыл в психушке собственный сын. Мобильный телефон Алибасова остался у его помощника, которого к шефу не пускают. Не родственник. А то, что последние много лет персональный ассистент стал правой рукой и съемным жестким диском памяти для теряющего память после комы продюсера, никого не волнует. Так же как и то, что никто из друзей теперь не может с Бари связаться.

Мне сказали, что Бари Бариевич, сын Алибасова, единственный, кто имеет, благодаря родству, доступ к палате продюсера, отправил отца после алкогольного отравления сначала в наркологическую клинику, потом перевел в Кащенко. Но отравление, похоже, было не криминальным, хотя сын на разных ток-шоу утверждает, что Алибасова отравила то ли Ольга Шукшина, то ли бывший участник группы «На-На». Я, зная Бари, думаю, что это было обычным запоем от жуткой депрессии из-за инвалидности пищевода вследствие нечаянно выпитого «Крота». А юридически и финансово только сыну самому выгодна недееспособность отца.

Сегодня сын имеет полную власть над всем информационным потоком об отце, за что, по утверждению моих знакомых редакторов с телевидения, получает большие гонорары от СМИ. Так было и в истории с отравлением средством для чистки труб, когда Алибасов-старший был в коме и не мог сам отвечать на вопросы журналистов. Тогда сын тоже пиарился за гонорары на полную катушку.

Лена Ленина, близкая подруга Бари Алибасова, бьет тревогу.Фото: Личный архив

А Бари Каримович, выйдя из больницы после комы и отравления, пришел в ужас от всего, что наговорили сын и его пиарщик. Даже такой любитель пиара, как он, поразился выдумке этих сказочников. Но сказал мне, что не хочет ссориться и не будет ничего опровергать. Он только тихо расстраивался.

А теперь у сына, пожелавшего признать отца недееспособным и получить над ним опекунство, есть доступ к собственности отца, в том числе, к 9-комнатной квартире в самом центре Москвы, которую, пользуясь отсутствием отца, он торопится сдать в аренду за полмиллиона рублей в месяц. Не собрав даже личных вещей отца! В квартире ещё все, как при Бари Каримовиче, правда, теперь жуткий беспорядок и грязь. И мало надежды на то, что ничего из его личных вещей не украдут в его отсутствие.

Лена Ленина и Бари Алибасов.Фото: Личный архив

Бари часто жаловался, что сын никогда нигде не работал. Всем близким известно, что он также ничем не отличился перед Родиной и только и делает, что использует имя отца и его трагедии для самопиара и обогащения. Окружение продюсера утверждает, что сын находится на учёте у психиатра и ежедневно принимает успокаивающие препараты. Все знают также, что его мать лежит в Кащенко. Туда же, неясно из каких корыстных соображений, сын перевёл и отца. Вот только у продюсера Бари Алибасова нет никаких психических отклонений. У него просто возрастные провалы в памяти и адские трудности с приемом пищи после трагедии с «Кротом».

Заперев отца в клинике, сын уже получил доступ к квартире. Хотя еще ранее он стал собственником 2/3 отцовской квартиры и совсем немного осталось, чтобы лишить 73-летнего Алибасова жилья. Заберёт сын себе квартиру или сдаст ее в аренду, но где будет жить пожилой человек?! Бари-младший легально получил часть этой квартиры в наследство от отца, которое сам Бари Каримович и оформил, и переписал долю на сына, много лет назад, когда их взаимоотношения были ещё хорошие. Он, скорее всего, пытался компенсировать сыну, которого не воспитывал, свое отсутствие в его жизни. Но потом Бари Каримович разочаровался в своём отпрыске и часто за глаза говорил друзьям, что тот тунеядец и горлопан.

Умение эффектно говорить на публику и устраивать цирк в телевизионных эфирах сын унаследовал от отца, но к несчастью, позабыл унаследовать ещё и благоразумие, доброту, порядочность, честность и бескорыстие в отношении к близким.

Друзья все знают, что Бари Алибасов недолюбливает сына, он, по его словам, никчемный лентяй, но сын так и вовсе не любит отца. Но изо всех сил использует его в финансовых целях и для того, чтобы пиариться. Ведь, все знают, других доходов у него нет и он нигде не работает.

Бари Алибасов признавался мне, что если бы мог, то отменил бы своё распоряжение о наследстве, но, к сожалению, Бари-младший, чтобы дело не приняло обратного хода, поторопился прописать своих мать и дочь в подаренной части квартиры отца, и поэтому изменить своё распоряжение Алибасов-старший уже не сможет. Но разочарование в отпрыске сильное, и оно только укрепилось в спекуляции на болезни отца в драматичном эпизоде с выпитым «Кротом». Столько сказок, вранья и вымысла, сколько сгенерил тогда сынок, мог бы придумать лишь самый изощренный пиарщик, с одним из которых, Бари-младший и придумывает свои бесконечные сказки: от смастерённой собственноручно куклы Вуду до якобы украденного любимого кота Алибасова, который в это время благополучно был дома у ассистента продюсера. Им бы книжки писать!

Если, не дай бог, что-то случится с Алибасовым, то я себе этого не прощу, поэтому и стучу в набат, и призываю всех неравнодушных обратить внимание на эту трагедию беспомощности отца, теряющего контроль над своей жизнью и имуществом, и оставшимися без связи с миром, кроме как через корыстного отпрыска.

Тем более, что у Бари Алибасова то ли на фоне недавно диагностированного начинающегося Альцгеймера, то ли от стресса после отравления «Кротом», стала пропадать память. А сын, говорят, пытается незаконно оформить над ним опекунство, чтобы полностью управлять беспомощным отцом. Я также хотела бы привлечь внимание руководителей клиники, в которой содержится Бари Алибасов, и попросить их предотвратить незаконные действия любых «близких» в отношении хрупкого здоровьем отца».

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