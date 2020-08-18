Музыкальный критик назвал причину конфликта Легкоступовой с Пугачевой

В конце 80-ых Валентина давала по 120 концертов в месяц. Ее «Ягода-малина» звучала из каждого утюга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентина Легкоступова не раз говорила в интервью, что ее удачно начавшаяся на эстраде карьера вдруг полетела под откос по вине одной мегазвезды. В конце 80-ых Валентина давала по 120 (!) концертов в месяц. Ее «Ягода-малина» звучала из каждого утюга. Но внезапно она пропала с экранов и радиоэфиров. Почему? Валентина объясняла так: суперталантливая певица, мегазвезда «подрубила ее на эстраде». Обычное соперничество. Имя соперницы она не называла, но многие догадывались, о ком идет речь. Алла Пугачева – единственная мегазвезда российской эстрады. После нашей публикации на сайте kp.ru читатели стали обсуждать, действительно ли Примадонна видела в Легкоступовой соперницу. Кто-то высказал совсем экзотическую версию: мол, Пугачева стала ревновать Валентину к Владимиру Кузьмину. Часть «экспертов» вспомнили, что у Легкоступовой было много хороших песен не только «Ягода-малина». Раймонд Паулс всегда хорошо о ней отзывался. Она первая исполнила его песни «Двое» на стихи Ильи Резника и «Край пронзительно любимый» на стихи Андрея Вознесенского. Это могло не понравиться Пугачевой.

Другие «эксперты» вступились за Аллу Борисовну: Пугачева завидовала Легкоступовой?! Смешно! С Аллой никто рядом не стоял ни тогда, ни теперь. Просто певички-однодневки с парой песенок в обойме во всех своих неудачах обязательно кого-то винят. Это не им таланта и работоспособности не хватило, а «завистники вставляли палки в колеса». Мол, когда Легкоступова спела "Край пронзительно любимый", это прошло почти незаметно. А когда после нее эту же песню спела Пугачёва, то весь зрительный зал встал, несколько секунд стоял молча, а потом грохнулись овации. И не надо валить с больной головы на здоровую.

Алла Пугачева – единственная мегазвезда российской эстрады Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что же было на самом деле, мы решили обсудили с известным музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

- Легкоступова считала, что Пугачева перекрыла ей дорогу на эстраду, - подтвердил Сергей. - Дело в том, что Валя спела две песни Раймонда Паулса, которые были специально написаны для Пугачевой, – «Двое» и «Край пронзительно любимой».

Валя заняла второе место на конкурсе «Юрмала-86», где председателем жюри был Паулс. Там она ему сказала, что ей нужны песни, нужен репертуар. Он ей предложил исполнить «Двое». Да, эта песня предназначалась Пугачевой, но Алла не торопилась ее исполнять. Валя спела вначале «Двое», потом «Край пронзительно любимой». Они стали звучать на радио, на творческом вечере Паулса в 1987 году в концертном зале «Россия». И Пугачева взревновала...

- Что же Раймонд Паулс отдал песни? Это не совсем честно по отношению к Пугачевой…

- У Пугачевой была манера придержать новую песню, поставить ее «в лист ожидания». Она долго создавала образ, записывала очень туго, мол, сейчас я не готова, а буду петь, когда захочу. Она так работала со всеми композиторами. Думаю, посыл был такой: все равно никто лучше меня эту песню не исполнит.

Паулсу такая позиция не нравилась. И, наверное, не было бы у него такого сотрудничества с Пугачевой, если бы не Илья Резник и Андрей Вознесенский. Песни, которые Алла спела на музыку Паулса, случились благодаря тому, что Илья Резник и Андрей Вознесенский написали русские тексты на его уже известные мелодии. Это были или инструментальные пьесы, или песни, которые звучали на латышском языке. Паулс с легким сердцем предложил их Вале Легкоступовой. Почему он должен ждать, когда у Пугачевой появится настроения, если песня уже написана?

- Ну обиделась Пугачева на Легкоступову за то, что та «обошла ее на повороте» и что? Как она могла перекрыть ей кислород?

- К тому времени Пугачева была уже звездой. Везде были люди, которые были ее поклонниками в том числе среди влиятельных редакторов на радио и на телевидении. Валю стали вычеркивать из концертов. Это характеризует не с лучшей стороны не столько Пугачеву, сколько тех людей, которые это делали.

- Говорят, что у Легкоступовой был роман с Владимиром Кузьминым, тогдашним фаворитом Аллы Борисовны…

- Это байки. Романа с Кузьминым не было.

- Наверное, если бы у Вали был боевой характер, она бы преодолела любые препоны, в том числе раздражение Примадонны…

- Конечно! Валя покорилась обстоятельствам, хотя аккуратно говорила, что ее карьере помешала Пугачева. Скорее всего, ей было обидно, что Алла Борисовна ее не поддержала, не оценила. Легкоступова ведь певица хорошая, у нее прекрасное вокальное образование академии им.Гнесиных. Но она никогда бы не могла составить конкуренцию Пугачевой. Ее карьера не сложилась не по вине Пугачевой. Валю сломала новая Россия, законы шоу-бизнеса начала 90-ых. Она не вписалась в новые реалии, где появились новые "звезды": Наталья Ветлицкая, Татьяна Буланова, Ирина Салтыкова и камарилья других «шептунов». Стали востребованы новые ритмы и новые аранжировки. Вот в чем главная причина.

- Она действительно говорила, что в рыночной эпохе не нашла себе места в шоу-бизнесе. Но ей приятно было думать, что в ней увидела соперницу сама Пугачева…

- Возможно. Пугачева спела песню «Двое» гораздо лучше, чем Легкоступова. Тем не менее в интервью Алла говорила в то время, что есть песня, над которой она работает, но эта песня уже звучит в исполнении некой «ягоды-малины»... Ревность к коллеге Пугачеву, конечно, не красит. Тем более, что вариант Пугачевой сильнее и ярче. Но и Валя тоже пела очень хорошо, особенно по сегодняшним меркам.

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