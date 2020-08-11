«Выпила лишнего и грохнулась в ванной»: Мужа впавшей в кому Валентины Легкоступовой привезли в полицию

Юрий Фирсов уверяет, что не бил певицу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За жизнь эстрадной певицы, 54-летней Валентины Легкоступовой, прославившейся после хита «Ягода-малина», сейчас борются врачи. После сложной операции по трепанации черепа она введена в искусственную кому. Напомним, 8 августа дочка певицы заглянула в ее московскую квартиру и обнаружила Валентину вместе с ее третьим мужем яхтсменом Юрием Фирсовом в неадекватном состоянии. Супругов отправили в частный наркологический центр. Там-то и выяснилось, что у артистки закрытая черепно-мозговая травма. Под подозрение сразу попал муж певицы. Была версия, что он ее избил. Днем во вторник, 11 августа, Юрия доставили в полицейский участок. Однако свою вину он отрицает.

«Выпила лишнего и грохнулась в ванной»: вот что рассказал следователям Юрий Фирсов. По его словам, случившееся — несчастный случай.

- Он пояснил, что не бил жену. Также сообщил, что в течение двух недель они совместно много выпивали. Точную дату ее падения назвать не смог, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

В полиции официально подтвердили, что пока Юрия Фирсова ни в чем не обвиняют.

- Ведется проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили в столичном главке МВД.

После дачи объяснений Фирсова отпустили. Однако его показания будут проверены. Как только певице станет лучше, ее опросят. Кроме того, будет детально изучен характер травм. Помимо закрытой черепно-мозговой травмы на теле Валентины Легкоступовой обнаружили несколько синяков.

Напомним, замуж в третий раз Валентина Легкоступова вышла всего месяц назад. Свадьбу с венчанием сыграли в Крыму. Из гостей были только самый близкие, в том числе и мама певицы. Ранее Валентина рассказывала в интервью, что с Юрием Фирсовым они познакомились в соцсетях. По словам друзей, жили они мирно и счастливо.

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