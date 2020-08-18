Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так и делал. Но нужной поддержки не получилось

Михаил Горбачёв
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Здравствуйте, Михаил Сергеевич! Это Александр Гамов из «Комсомольской правды» побеспокоил.
- Привет.
- Как вы себя чувствуете?
- Неважно.
- Но голос у вас, - я не знаю, что вы с ним делаете, - голос у вас очень бодрый. Я стучу по деревяшке и по голове в таких случаях, чтобы не сглазить.
- Неважно, потому что обострилось все.
- Держитесь! Не буду вас долго занимать. Можно ли было сохранить Союз? Каким он был бы сейчас? Приближаются же августовские события, связанные с ГКЧП...
- Это требует еще анализа.
- До сих пор?
- Что произошло, какие вещи. Это еще требует анализа.
- Даже спустя годы мы не можем сказать, можно ли было сохранить Союз?
- Да.
- А если бы сохранили, каким бы он был?
- Я думаю, все началось с путча. Поэтому - куда вышло бы тогда, - я думаю, - что сложно (сейчас сказать.)
- Вы смотрите новости, что происходит в Белоруссии? Как вы это оцениваете?
- А вот два дня назад была одна оценка, а сейчас уже другая.
- А что изменилось?
- Молчу, да.
- А вот сейчас какая у вас оценка происходящего?
- Да я сейчас еще не располагаю всем необходимым. (Всей нужной информацией для оценки.) Читаю как раз газеты сегодняшние. Начались уже другие голоса. И особенно вот - раздел влияния на…
- Влияние из-за границы чувствуется?
- Да.
- Если бы СССР сохранили - с Горбачевым, без Горбачева, не важно, - он мог бы быть таким, как сейчас Белоруссия при Лукашенко? Говорят, что это Советский Союз в миниатюре. Осколок Советского Союза.
- Еще потребуется время разобраться. Не надо валить в кучу. Так что - вот так.
- Вы имеете в виду Белоруссию или Советский Союз?
- И то, и другое.
- Там забастовки, протестное движение. Некоторые сравнивают это с Советским Союзом, с событиями, которые были в 1990 году, в начале 1991-го. Вам это не напоминает то, что было в СССР?
- Да нет, я до такого анализа еще не дошел. Я ведь сейчас тоже в серьезной ситуации. (Речь о здоровье. - А. Г.)
А Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно. Так что, все надо разбирать еще. Не надо валить в кучу.
- Лукашенко надо было раньше обращаться к рабочим?
- Да. Так это - точка зрения…
- А Горбачев, когда возник ГКЧП, - не опоздал?
- Где, у нас, в Москве, в России? А мы все сделали для того, чтобы… Но ведь получилось так, что…
- Вы имеете в виду союзный договор?
- Компартия раскололась. Как - непонятно? Если ходили, ориентировали за то, чтобы Беловежье поддержать.
Лукашенко обратился к рабочим
Фото: REUTERS
- Это - компартия?
- Оппозиция у Горбачева была другая уже.
- Вы о союзном договоре?
- Да. Он уже был опубликован даже. Это все надо разобрать. Я думаю, все это еще неясно.
- А Горбачева мы правильно оцениваем? Или ваше время еще не пришло?
- Я думаю, что нет.
- Когда мы поймем, кто такой Горбачев был для Советского Союза?
- Я, вообще говоря, не пойму, как можно Горбачева не поддержать? А тут путаница происходила.
- Может быть, вам тоже надо было к рабочим, к простым людям обратиться раньше еще?
- Да я-то вроде так и делал. Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих - это я не склонен.
- Вы сами из рабочих, точнее, из крестьян.
- Оттуда.
- Что дальше будет с Белоруссией, с союзом России и Белоруссии?
- Это будет зависеть от того, что у них будет происходить внутри.
- Россия все правильно делает?
- Да я не знаю даже, что она делает, а что – нет.
- Мы же укрепляли Союз. И дальше надо укреплять? Это же один народ.
- Не понял.
- Белорусы и россияне – это же один народ.
- Конечно. Я думаю, и те, и другие что-то не сделали вовремя.
- Вы имеете в виду - и власть?
- Я думаю, во всем предстоит разобраться и поставить точки на «i».
- Ясно, Михаил Сергеевич. Хватит мне, наверное, приставать?
- Нет, не ясно, а, наоборот, неясно! А ты говоришь – ясно.
- Я имею в виду, я понял вашу точку зрения.
- А точка зрения она тоже связана с тем, что еще предстоит во многом разобраться.
- Я с этим согласен абсолютно. И в Белоруссии, и в истории Советского Союза. Я правильно понял?
- Да.
- Мы правильно сделали, что осудили путчистов и ГКЧП?
- Думаю, что нет. (В смысле - дело не только в путчистах. - А.Г.) Это партия тут сыграла свою роль.
- То есть - их не надо было так строго судить?
- Я думаю, Горбачева подозревать вот в этом, в предательстве в каком-то или что-то, - нет.
- А вас мы никогда не подозревали в предательстве.
- А кого же?
- Я не знаю. Может быть, окружение. Некоторые на Яковлева кивают. Помните же.
- Ладно. Что мы будем с тобой гаданием заниматься, если не сделали то, что нужно было - по-настоящему. И той, и другой стороне.
- А вы о чем сейчас жалеете?
- Да много я о чем жалею.
- Если говорить / о стране?
- Много (сожалений.) Я же ведь пошел на то, что оставил свой пост и ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны.
- В принципе, вы этого добились. Крови-то не было.
- Крови не было, да. Это – да.
- И гражданской войны не было.
- Да, вот именно. Это – главное. Но не все это понимают.
- Если бы Горбачев насильно оставлял Прибалтику в Союзе, другие республики, я думаю, что крови много пролилось бы. Правильно же?
- Я сейчас не хочу сочинять то, что мы не сделали. Не могли сделать. Избавлялись от Горбачева. И его политики. А политика его была народная.
- Понятно, что мы понимали, что вы хотите добра. Так получилось. Что делать...
- Да. Значит, что-то недоделали и мы.
- Видимо, так Богом было определено.
- Ну, да. А теперь, когда вот так получилось, давайте будем на Бога валить.
- На Бога не надо валить.
- Вот в том-то… Ну, пока.
- Спасибо вам огромное.
- За что спасибо?
- За то, что вы есть. И за то, что я с вами разговариваю. И вы очень интересные мысли мне подали, я их обязательно использую в «Комсомольской правде».
- Я не ожидал от «Комсомольской правды», которая меня начала точить...
- Я вас никогда не ругал, вы же знаете. Александр Гамов всегда был вашим другом.
- Но «Комсомольская-то правда, Александр, последнее время ругала.
- У нас много разного народа есть. Но к моим материалам у вас претензий нету.
- Ну, ладно. Еще надо разбираться.
- Ладно, Михаил Сергеевич, не обижайтесь на «Комсомольскую правду». Ладно?
- Я ее выписываю, как выписывал. И я ее читаю, как читал.
- Вы сами нам дали свободу, вот мы ею пользуемся.
- Да, против того, - кто дал свободу.
- Иногда и так бывает.
- Это плохо получилось.
- О многом приходится жалеть. Но вы, главное, берегите себя. У вас голос бодрый. И вы мне - много интересных мыслей…
- У меня со здоровьем неважно.
- Ну, что делать. Но все равно вы боец.
- Я начинаю винить в первом случае возраст – 89, это чего-нибудь значит.
- Конечно.
- Поэтому не будем валить…
- У вас большая пачка газет сейчас перед вами?
- Все есть у меня. Я 12 газет читаю каждый день.
- Ой, ужас какой! А книги какие читаете?
- Свои.
- Книги Горбачева? Я бы тоже так делал. А еще вопрос, по телевизору что смотрите? Новости или что?
- Да вообще стараюсь увидеть реальность.
- Вы видите реальность?
- Нет. Не у всех она есть. Очень много через интернет пропихивается того, что…
- А вы знаете, что в интернете идет?
- Конечно.
- Вам кто рассказывает?
- Да у меня есть, кому рассказывать.
- Вы заметили, что про Горбачева в последние месяцы мало кто плохо говорит?
- Я думаю, что начинают разбираться. А я даю материалы всем. И печатаю то, что, так сказать, - точку зрения Горбачева (представляет). Она была и осталась.
- Вот я ее тоже излагаю. Мы и по радио тоже передадим. Скажите, кто вам из близких звонит? Дочь звонит часто?
- Да. Постоянный разговор.
- Внучка?
- Ну, внучка меньше. Она - через мать (все передаёт)
- Чего дочь говорит?
- Держаться.
- Правильно. Она - правильно. Она очень на Раису Максимовну похожа.
- Очень.
- Поэтому слушайте дочь, слушайте нас. И много друзей звонит?
- Нет.
- Вы не одинокий человек сейчас?
- Нет.
- То есть остались люди, которые вам звонят. В том числе и "Комсомолка" пристает с вопросами. Правильно?
- Ну, людей немало, среди родственников – они все были и есть, и остаются. Обсуждаем кое-что, говорим. А среди друзей – неожиданных... Много.
- Из-за рубежа много вам звонят?
- Нет. Но... Связь есть. Я много даю интервью.
- Это мы знаем. Как - вам? Кто в Америке победит? Трамп или Байден?
- Я не могу сейчас сказать, потому что одно дело – желание, что бы я хотел, и другое – реальность. Я думаю, пока сложная ситуация там.
- Как вы оцениваете, что мы с коронавирусом… что мы коронавирус в России победили? Мы молодцы?
- Да. Да.
- Как вы оцениваете усилия наших медиков, которые стали героями?
- Да я думаю, все, кто занял позицию убедительную, народную такую, а не просто обслуживать точки зрения начальства какого-то - молодцы.
- Понял, Михаил Сергеевич. Как вы питаетесь? У вас все есть? Все хорошо?
- У меня проблемы нет.
- Кормят - все нормально?
- Я 30 килограмм потерял веса.
- Я знаю, вы мне говорили. А аппетит как?
- Аппетита нету.
- Вы уж постарайтесь, Михаил Сергеевич. Ладно?
- Да. Да. Я это делаю.
- Вы держитесь, ладно?
- Договорились.
- Вы – Горбачев. Поэтому вы держитесь.
- Да. Сейчас много еще готовится мною на выход вещей серьезных.
- Книги, статьи?
- Книги.
- Когда выйдут?
- Скоро.
- И о чем они будут?
- Правды…
- Здорово. Вам что-то принести в больницу?
- Нет.
- Понятно.
- Пока.
- Обнимаю вас. И будет хороший материал о вас. До свидания.