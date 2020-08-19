Руслан Хасбулатов: Горбачёв и после путча ГКЧП мог удержать в СССР 8-10 республик

Заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Руслан Имранович, здравствуйте!

- А, привет, Александр.

- Я обычно вам звоню в годовщину начала августовского путча. Сегодня у меня интервью с Михаилом Горбачевым вышло. И мы прямые параллели проводим с Белоруссией. Он говорит там, что Лукашенко, как и Горбачев в своё время, опоздал, когда пошел в трудовые коллективы за помощью.

- Нет, никаких параллелей нет. Лукашенко надоел. 26 лет. Уже три поколения выросло, а он всё там.

Да еще плюс и эти расправы свирепые. Этот самый спокойный, наверное, европейский народ и восстал. Он просто надоел - Лукашенко. Вот проблема в чем.

Октябрьский путч КГЧП 1993 года. Протестующие противостоят правоохранителям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А Горбачев тогда не надоел?

- А Горбачев что? Горбачев, может быть, что-то еще сделал бы, но КГБшники первые восстали, организовали заговор (речь о ГКЧП - А.Г.), а этим воспользовался Ельцин и добил в декабре 1991-го, как вы помните, СССР - Беловежскими соглашениями.

Я вообще считаю, что Михаил Сергеевич смог бы вытянуть ( о есть, сохранить в составе СССР. - А. Г.) союзные республики, ну, 8-9, от силы 10. А там еще неизвестно. Если бы не этот КГБшный переворот и последующий, уже более «удачный» заговор. (Имеются ввиду Беловежское соглашения. - А.Г.)

Я считаю, что Ельцин ведь - фактически - организовал заговор. Ведь не случайно он меня отослал в Южную Корею, чтобы я не помешал этому делу.

- Это когда Беловежские соглашения?

- Ну, конечно. Я же был в Сеуле. Ты что, забыл?

Люди на баррикадах во время путча 1993 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Помню-помню, мы про это писали.

- Если бы я был в Москве, я бы туда (в Беловежскую пушу. - А.Г.) примчался с каким-то батальоном десантников, не позволил бы им подписать это соглашение. Но я-то был далеко, изолирован.

А Михаил Сергеевич был, видимо, уже морально подавлен, он не смог ничего сделать, хотя надо было приказать тем же КГБшникам. Но уже чего, КГБшники про... сами. Ведь они же организовали этот заговор.

Так что - здесь (если возвращаться у Белоруссии) ситуация совершенно иная. Здесь даже аналогий я не вижу никаких.

Кстати, чтобы не забыть. Если встретишься, передай Михаилу Сергеевичу большой привет. Я ему желаю здоровья прежде всего.

Плакаты в руках протестантов в октябре 1993 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хорошо. А вы же потом могли что-то сделать.

- Нет, потом нельзя было. Я, когда летел из Сеула в Москву, переговорил практически со всеми президентами и председателями Верховных Советов союзных республик. Большинство, особенно среднеазиатские все, начиная от Нурсултана (Назарбаева), Каримова (Узбекистан) и другие говорили: это предательство, но уже сделать ничего нельзя, срезанного уже не склеишь.

Ведь почему мы на Верховном Совете вынуждены были ратифицировать? (Беловежские соглашения. - А.Г.) Чтобы уже не вступать в конфронтацию с Ельциным. Потому что нас никто уже не поддерживал. Я уже вел консультации.

У меня, кстати, были хорошие отношения со всеми руководителями союзных республик и главами парламентов, и мы обсуждали эти вопросы – как нам быть, что нам делать. И тогда было решено: давайте попробуем что-то сделать через Парламентскую ассамблею, через это, может быть, начнем какое-то движение. Так, собственно, и было.

Но Ельцин опять выступил, опять расстрелял из танков.(Речь о расстреле парламента РФ 4 октября 1993 г. - А. Г)

Здание правительства после обстрела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Скажите, какие у вас прогнозы, что дальше Лукашенко делать, как быть?

- …Если он останется, если пойдет там резня... Это уже не тот Лукашенко, это уже подстреленная утка, и ему надо думать о передаче власти...

- А - кому передавать-то?

- Вот сейчас, посмотрите, на кого там можно положиться? Да не на кого. Вот проблема в чем в Белоруссии. На кого он там может рассчитывать? Черт его знает...

- Когда вы в августе 1991-го спасали с Ельциным Горбачева, вы лично надеялись, что он все-таки Союз может сохранить... А кадры, силы у него были?

- Я думал, что он придет с новыми силами, жестко отстранит всех этих, которые его предали, начнет сотрудничество с нами. А он вместо этого заткнулся и начал совещаться с одним Ельциным. Даже с Верховным Советом России не общался, не говоря уже о других. Вот он и попал в свою собственную ловушку. А ему надо было выйти, сотрудничать со мной и с другими председателями Верховных Советов союзных республик...

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