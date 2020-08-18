Папарацци сняли 54-летнюю Холли Берри в прозрачном платье без нижнего белья

Глядя на снимки Холли в Инстаграме, многие сомневаются: так ли она хороша на самом деле?

Холли Берри 14 августа отметила 54-летие: в честь этого события актриса опубликовала видео, снятое на пляже. В ролике она, словно нифма, идет по берегу в очень откровенном купальнике, абсолютно не скрывающем ее прелести. «Да ладно, невозможно так выглядеть на шестом десятке. Это все фильтры и ретушь!», - тут же усомнились некоторые скептики. И тут, словно по заказу, чтобы окончательно развеять все сомнения, в Сети появились папарационные снимки звезды.

Фотографы подловили актрису 17 августа в Лос-Анджелесе во время фотосессии, в которой она снялась для журнала «Variety Magazine». Холли примерила на себя два образа. Первый – строгий: черный берет, солнечные очки, черное пальто. Одним словом, ничего необычного. Гораздо больше поклонников актрисы заинтриговал ее второй наряд: прозрачное мини-платье, под которое Холли на надела бюстгальтер.

Сквозь откровенное платье отчетливо просвечивала грудь звезды, чем немедленно воспользовались папарацци. Их камеры запечатлели идеальные формы голливудской актрисы, еще раз доказав, что Холли в свои годы по-прежнему ослепительно хороша.

К слову, свой день рождения актриса отметила не одна, а в компании загадочного возлюбленного. В Инстаграме Берри появился снимок переплетенных ног – мужских и женских, снятых в спальне на кровати.

Второй образ актрисы - в черном берете и пальто - взволновал поклонников гораздо меньше. Фото: EAST NEWS

- Просыпающийся Вегас! Спасибо за все прекрасные поздравления с днем рождения от моих друзей и моих преданных поклонников! Вы все помогли сделать мой день рождения особенным, - подписала фото Холли, заинтриговав фолловеров. Аналогичный снимок переплетенных ног появился на страничке звезды несколько недель назад – тогда актриса намекнула, что отлично проводит уик-энд.

«Пожалуйста, покажи нам этого загадочного мужчину. Ведь совершенно очевидно, ты хочешь, чтобы мы о нем узнали», «Кто с ней в кровати?», «Надеюсь, у тебя был потрясающий день рождения», - пишут озадаченные поклонники в комментариях.

Подтянутая фигура не дается легко: ради точеных форм Холли Берри приходится заниматься до седьмого пота. Актриса – фанат спорта: ежедневно она проводит по несколько часов в спортзале под присмотром личного тренера. Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного.

Холли воспитывает двоих детей. 12-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 6-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.