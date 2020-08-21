План по газификации сорван: почему треть российских деревень до сих пор по старинке топит свои дома дровами

В среднем по России с учетом крупных городов уровень газификации составляет около 70%, а если брать только сельскую местность, то 60% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗАОБЛАЧНЫЕ ТАРИФЫ ДЕЛАЮТ ГАЗ НЕДОСТУПНЫМ

Планы газификации за последние три года выполнены всего на 15% - об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

В среднем по России с учетом крупных городов уровень газификации составляет около 70%, а если брать только сельскую местность, то 60%. Причем «белые пятна» на газовой карте России расположены порой в самых цивилизованных местах. «Комсомолка», например, в прошлом году писала о проблемах газификации в Переславском районе Ярославской области - это всего 200 км от Москвы, Плещеево озеро, туристический рай, а уровень газификации по району — всего 30%.

И таких точек огромное количество. Почему же мы, космическая, ядерная и прочих высоких достижений держава не можем обеспечить миллионы своих граждан элементарными удобствами?

- Главная проблема - ответственность за газификацию страны находится на разных уровнях, - сказал «КП» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - За магистральную газификацию, то есть за доведение газа до региона отвечает Газпром, разводка до конкретных населенных пунктов — это задача местных органов власти, у которых денег, как правило, нет. А до конкретного дома — это уже население платит, у которого тоже денег не густо.

Газовики выставляют непосильные счета. Проложить газ к дому порой стоит миллион рублей и выше.

«Деревня Новинки 47 км от МКАД по Дмитровскому шоссе - трубы в деревне есть, а за газ хотят 500 тысяч с дома, - пожаловался в «КП» житель этой деревни Андрей. - Так и живем без газа».

Прокладка газопровода к каждому дому обходится в сотни тысяч рублей Фото: Shutterstock

Откуда берутся такие расценки, люди не понимают. Вот лишь некоторые примеры из читательской почты. Сварка одного стыка трубы - 1500 руб. Да на космической станции сварка обходится дешевле!

«Пластиковая труба где-то 50 мм длиной 20 метров от газовой трубы до дома - 80 тыс руб. По стенке дома 10 метров металлической трубы и ввод в дом к счетчику плюс сам счётчик - еще 75 тысяч. Да еще расходы на материалы и монтаж, на проект...», - жалуется еще одна наша читательница.

- Это не произвол, все по закону — согласно действующим тарифам, которые утверждает местная власть, - объяснил Сергей Пикин. - Один только проект на 50 тысяч рублей может потянуть.

СПАСЕНИЕ - В СИСТЕМЕ ОДНОГО ОКНА

На пробуксовку программы газификации страны в июне этого года обратил внимание и сам Путин. Так что в докладе Кудрина для него не было ничего нового. Президент поручил до 1 октября 2020 года найти источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу. А само подключение сделать по принципу одного окна в МФЦ.

- За газификацию должен отвечать один орган, чтобы не было разделения на разные уровни власти, разные компании, - поясняет Сергей Пикин. - Вот подключение электроэнергии как организовано - за 15 квт человек платит 550 рублей, практически даром. То же самое нужно сделать и с газификацией. И тогда газовики будут зарабатывать на подаче своего продукта, а не на прокладке трубы. И минимальная оплата будет их стимулировать к снижению издержек.

Однако слом действующей системы не выгоден тем, кто с нее кормится, и, надо полагать, они будут всячески препятствовать внедрению бесплатной системы.

- На прокладке газа сейчас зарабатывают региональные отделения Газпрома и частные подрядные организации, - говорит Пикин. - Оспорить смету крайне сложно. Заказчику, рядовому гражданину кажется, что газовая станция или труба рядом, всего несколько метров, но ему в проекте нарисуют, что прокладывать надо от какой-то более далекой точки, а это на пол-миллиона дороже. Никто не хочет минимизировать, наоборот, вписывают в проект все, что можно. И никак не проверишь, не поспоришь — для этого нужно обладать немалыми техническими знаниями.

Найти источники финансирования президент поручил к октябрю этого года.

ПРАВДА ЖИЗНИ

Туалет, канализация? Нет, не слышали

Да что там газификация — по данным Росстата, более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к центральной канализации. А на селе — так и вовсе две трети. Почти половина семей в российской деревне пользуются выгребными ямами, а каждая пятая и вовсе не имеет канализации — пользуются ведром либо «скворечником».